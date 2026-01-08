Mel Gibson ha vuelto al centro de la polémica. El australiano, que siempre ha mostrado sus opiniones políticas y que recientemente en el podcast de Joe Rogan habló sobre medicamentos contra el cáncer realmente efectivos, se encuentra rodando la segunda parte de La Pasión de Cristo en Italia.

Y desde allí ha realizado un vídeo donde, mirando directamente a cámara, cuenta su positiva experiencia en el país.

"El grano y la pasta son estupendo, puedes comerlos todo el dia y no engordar. Los quesos son maravillosos", aseguró, alabando el queso de búfala y el mozzarela de Nápoles. La "leche sin pasteurizar -explicó- es buena para el ganado".

Listen to what Mel Gibson said from Italy – he's dropping truth bombs about why the food there is so much better and how the U.S food supply is getting messed with. pic.twitter.com/QVBmuZxNvM — Gitmo TV News (@NewsGitmoTV) January 4, 2026

El comentario de Gibson, que acaba de anunciar su separación de Rosalind Ross, viró hacia "salvar la carne, es la última linea de defensa contra cosas ambientales que vienen a atacarnos, particularmente en el suministro de alimentos".

Y es que Gibson realizó el vídeo para alabar la gastronomía italiana, pero no solo por su sabor: se refirió al "suministro no manipulado" y a la "prohibición de los transgénicos" como elementos clave para diferenciarse de los EEUU.

Mel Gibson: "I have 3 friends. All 3 of them had stage 4 cancer…and all 3 of them…don't have cancer right now at all…" Joe Rogan: "What did they take…? Ivermectin and Fenbendazole…" Mel Gibson nods his head *yes*pic.twitter.com/mq63rvIoJV — Joe Rogan Podcast News (@joeroganhq) January 6, 2026

La publicación ha dado la vuelta al mundo en redes sociales, donde muchos norteamericanos han dado la razón al actor y director, siempre con una gran habilidad para encender los ánimos y citar temas tan evasivos y complejos, así como su conexión o no con la realidad.