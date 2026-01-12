Megan Montaner: "Me ha costado hacer cine, el estigma de la tele te persigue"

La actriz Megan Montaner es protagonista en Papeles, una cinta en la que interpreta a Ana Méndez, directora jurídica del segundo mayor bufete del mundo especializado en sociedades offshore. Su vida se desmorona cuando se filtran casi doce millones de documentos confidenciales: el escándalo global de The Panama Papers. Tras quedar arruinada y emocionalmente devastada, el personaje emprende una lucha por reconstruirse. Un drama inspirado en hechos reales que devuelve a Montaner al cine en un papel de densidad emocional y vértigo interpretativo.
Megan Montaner reconoce en el programa Una hora contigo, de esRadio, que la clave de su trabajo está en asumir cualquier reto sin reservas. "Yo me atrevo a todo lo que me dicen luego, que tengo esto para defender o no". Esa disposición absoluta la ha acompañado desde sus inicios y define su forma de trabajar: "Lanzarte a la piscina, ya te lo he dicho antes, a todo, a muerte, con lo que te traigan".
La intérprete confiesa que esa entrega depende también de la mirada del director: "Es dejarte que algún director o directora de repente diga 'yo sé que a Megan la puedo modificar, le puedo sacar esto o lo otro' y lanzarnos a hacer cosas nuevas". Sin embargo, admite que la industria no siempre facilita esa versatilidad: "Por desgracia, muchas veces, se te encasilla en un tipo de rol y cuesta salir de ahí".
La escuela de la serie diaria
Montaner recuerda con cariño —y con crudeza— su paso por la serie diaria: "Es un trabajo muchísimo más exigente en cuanto a horarios, en cuanto a lo que has dicho, no tener vida, muchas horas de memorización". Aun así, aquella etapa marcó su crecimiento profesional: "Solo quería aprender y aprender y aprender".
Ese ritmo frenético la preparó para todo lo que vino después: "Ese es el training que habría que hacer sí o sí".
Con el salto al prime time y al cine descubrió nuevas dimensiones del oficio, pero siempre apoyada en lo aprendido en aquella primera escuela: "Luego ya es fácil el crear con tiempo… ya lo tienes, el training incluido".
El fenómeno de 'La caza'
La actriz reconoce que su paso por la serie La caza ha marcado un antes y un después en su carrera. Una serie que nació para ser cerrada pero que ha terminado convirtiéndose en un fenómeno.
"Es increíble que se haya podido alargar tanto, que la gente además la siga de manera ferviente", afirma. Una fidelidad que atribuye a la capacidad del creador para sorprender temporada tras temporada: "Ese factor de saber sorprender en cada temporada es lo que hace que funcione".
Montaner no oculta su orgullo por el proyecto: "Es una maravilla trabajar con ellos… Es un proyecto del que estoy súper orgullosa y que, bueno, larga vida a La caza". Además, ha dejado abierta la puerta a continuar: "Puede haber una quinta".
Televisión, cine y un estigma que persiste
A pesar del prestigio de la ficción española, Montaner admite que el salto del audiovisual televisivo al cinematográfico no siempre ha sido fácil: "Empiezas a hacer más cine y me ha costado mucho porque me han tenido durante mucho tiempo allí, como la actriz de televisión". Un etiquetado profesional que aún persiste: "A veces parece que ese estigma te persigue".
Aun así, la actriz celebra la calidad de las series actuales: "Hoy en día no hay diferencia en cuanto a la factura que pueden llegar a tener". Y mantiene una relación emocional con la gran pantalla: "Me impresiona… me crea cosquillas en el estómago, me pone nerviosa".
El teatro
A pesar de su valentía ante cualquier reto, hay un territorio que todavía le impone respeto: el teatro. "Me da muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo". La actriz reconoce que incluso como espectadora experimenta tensión: "Hasta que no pasan diez minutos, no estoy tranquila porque me pongo en la situación de mis compañeros".
Aun así, no cierra la puerta a subirse a un escenario: "Me siento también incompleta en ese aspecto… me falta esa otra parte también de herramientas". Un desafío que, sabe, acabará enfrentando: "Ojalá podamos hablar de otra conversación y sea de teatro".
Por último, Megan adelanta que comenzará el próximo año rodando un nuevo proyecto cinematográfico: "Empezamos una película en enero… ya tengo una comedia en enero". Un giro ligero después de intensos personajes dramáticos.
Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.