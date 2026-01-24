Netflix cambia su oferta y pagará en efectivo 82.700 millones por Warner Bros

Netflix ha decidido reformular su propuesta de adquisición sobre los estudios y la plataforma de Warner Bros. Discovery (WBD). La compañía ha acordado que la transacción se realice íntegramente en efectivo, con el objetivo de acelerar la aprobación regulatoria, manteniendo el montante total de la operación en unos 82.700 millones de dólares (71.085 millones de euros).

Con esta modificación, la oferta preserva la valoración de 27,75 dólares por cada acción de WBD. Se elimina así la estructura mixta anterior, que combinaba un pago en metálico de 23,25 dólares con el canje de títulos de Netflix, simplificando el proceso para los accionistas.

Mayor certidumbre de valor

El consejo de administración de ambas compañías ha aprobado por unanimidad el acuerdo revisado. Según las partes, este cambio ofrece mayor certidumbre de valor y permitirá que los propietarios de WBD voten sobre la fusión en abril de 2026.

El cierre de la compra sigue sujeto a condiciones clave pactadas el pasado 5 de diciembre, como la finalización de la separación de Discovery Global y la obtención de los permisos de competencia necesarios.

Desde Netflix sostienen que su robusta generación de flujo de caja, sumada a la liquidez disponible y la financiación comprometida, respalda el pago total en metálico sin poner en riesgo la salud de su balance.

Ted Sarandos, coconsejero delegado de la plataforma, ha subrayado que la nueva fórmula aporta "mayor seguridad financiera" a un precio atractivo, además de incluir el valor de la futura segregación de Discovery Global.

Por su parte, Paramount Skydance ha emprendido acciones legales para forzar a la matriz de HBO Max a desvelar los detalles de la oferta de Netflix, tras ver rechazada su propia propuesta de fusión en repetidas ocasiones.