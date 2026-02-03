Fiesta de nominados de los Goya, desde el apoyo a Uclés a "Trump es un hijo de puta"

Los Premios Goya llevan desde aquella fatídica gala del ‘No a la guerra’ de 2003 presentada por Alberto San Juan y Willy Toledo hablando de temas políticos. Este lunes se ha celebrado en el Gran Casino de Madrid el encuentro de los nominados a la 40ª edición de los Premios Goya.

Entre los diversos temas de los que han hablado algunos nominados encontramos la polémica suscitada después de que el escritor David Uclés se negara a participar en un acto coordinado por Pérez-Reverte y Jesús Vigorra debido a la inclusión de José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. El acto, que tenía por título 1936. La guerra que todos perdimos terminó siendo cancelado.

En declaraciones recogidas por Europa Press, algunos de los nominados se han posicionado del lado de Uclés. Por ejemplo el director Manuel Gómez Pereira, nominado por La Cena, una película situada tras el final de la Guerra Civil en un supuesto festejo que quiso celebrar Franco en el Hotel Palace. "Todos perdimos la guerra porque las guerras ocasionan unos desastres impresionantes, por eso hay que tratar de evitarlas. Lo que pasa es que la Guerra Civil la perdieron unos y a esos que perdieron los machacaron y les siguieron ejecutando". El director considera que el título de las jornadas "era muy ambivalente. David lo que quería decir era esto. No creo que fuese un buen título".

Sin embargo, Uclés llegó a decir de Aznar que es "la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente" y de Espinosa de los Monteros que "ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión, contra mi derecho a existir". Otro director, Gerard Oms, nominado a mejor dirección novel por Muy lejos, comentaba que "lo que está claro es que no todos perdieron igual la guerra" y que "parte del odio" que se sigue arrastrando hoy en España es parte "de este legado"

Al evento, al que han acudido unos 200 de los 241 nominados con ausencias importantes como la de Mario Casas, Albert Serra o Patricia López Arnaiz. La directora Eva Libertad, nominada en las categorías mejor dirección novel y mejor guion adaptado por Sorda, al ser preguntada sobre si participaría en una película titulada "Todos perdimos la guerra" ha asegurado que tendría que leerse "la letra pequeña" pero que en principio no le hace "mucha gracia".

En un tono más conciliador contestaba Tamar Novas, nominado a mejor actor de reparto por su trabajo en Rondallas. "Es un tema suficientemente delicado y difícil, tiene que haber muchas películas sobre la historia española para sanar esa herida".

La actriz Ángela Cervantes, nominada a mejor actriz protagonista por La Furia, ha admitido que rechazaría proyectos que no vayan con sus principios, si bien entiende a quienes lo hagan por necesidad. La actriz Susana Abaitua, nominada a mejor actriz protagonista por "Un fantasma en la batalla", ha coincidido con su compañera de profesión y ha comentado que ella no participaría en una película que vaya contra "los valores humanos".

Las políticas de Trump

Otro de los temas que se ha colado en la fiesta de nominados son las políticas de Donald Trump. El director Oliver Laxe, nominado por Sirat y que también cuenta con dos nominaciones en los Oscar, ha asegurado que él "abogaría por que no hubiera fronteras, aunque perdiera derechos". Además ha añadido que "soy hijo de inmigrantes y para nosotros fue una bendición poder emigrar, yo a lo mejor no sería cineasta si no hubiera emigrado a Francia. Pero efectivamente, la cultura es mezcla, la vida es mezcla".

Oliver Laxe.

Álvaro Cervantes, nominado a mejor actor de reparto por Sorda, ha afirmado que "ahora mismo, tal como está el mundo, cualquier oportunidad es buena para reivindicar la humanidad que está en peligro". "El mundo que estamos viviendo es un mundo muy peligroso, muy hostil. Es un lugar idóneo para reivindicar cuando precisamente estamos trabajando con eso, con historias que retratan lo humano", ha enfatizado.

Manolo Solo, nominado a mejor actor protagonista por su papel en Una quinta portuguesa, ha asegurado que, aunque "no es una obligación que el mundo de la cultura se posicione o reivindique", le parece "más que válido, valiente, útil y casi necesario que se haga, sobre todo en casos extremos como lo que está pasando en Estados Unidos", ha asegurado refiriéndose al discurso del cantante puertorriqueño al recoger el Grammy, en el que criticaba las políticas migratorias de Estados Unidos.

En referencia al discurso de Bad Bunny en los Grammy, donde arremete contra el ICE asegurando que "no somos salvajes, no somos animales; somos humanos y somos americanos", el actor y director vasco Aitor Arregui, nominado a la mejor dirección por Maspalomas, ha afirmado que aunque en otras ocasiones "Donald Trump es un hijo de puta", es una vergüenza lo que está planteando" en materia de inmigración.