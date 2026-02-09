"Feminismo" y "resistencia" en los premios Gaudí catalanes: 'Frontera' da la sorpresa frente a 'Sirat'

Frontera, de Judith Colell, ha dado la sorpresa al conseguir el premio la Mejor película en lengua catalana en unos Gaudí en los que Sirat, en plena carrera por los Oscar, ha conseguido ocho estatuillas, la mayoría en las categorías técnicas.

El thriller histórico Frontera, ambientada en un paso fronterizo para refugiados que huyen del franquismo por los Pirineos, se ha impuesto a las otras cuatro seleccionadas a la máxima categoría en lengua catalana: Esmorza amb mi, Estrany riu, Molt Lluny y Wolfgang.

La cinta de Colell estaba nominada a ocho categorías de las que ha conseguido tres (película en catalán, actriz secundaria y vestuario), además del premio especial del público que se elige mediante la votación de los espectadores.

Colell, cineasta y académica

Colell, que esta noche ha tenido que compaginar su faceta de directora con el cargo institucional de presidenta de la Academia del Cine Catalán, ha reivindicado el "buen momento" de taquilla y crítica de las producciones catalanas, al tiempo que ha defendido que rodar en catalán "es un acto de resistencia y confianza".

La victoria de Colell ha llegado en una gala especialmente femenina, con un 52 % de nominadas en las categorías nominales y, por primera vez, con cinco presentadoras para la gala: Nora Navas, Maria Molins, Maria Arnal, Laura Weissmahr y Carla Quílez.

La reivindicación feminista también ha tenido su espacio nada más empezar la gala con Gemma Blasco, ganadora del Gaudí a Mejor directora novel por La furia, su venganza artística contra la violencia sexual que vivió hace años en primera persona.

En el cómputo total de premios, sin embargo, la vencedora de la noche ha sido la cinta de Oliver Laxe -ausente en los premios por sus compromisos en Los Ángeles- que se ha alzado con ocho premios Gaudí, incluido el de mejor película en lengua no catalana.

Otras siete categorías, principalmente técnicas, se han hecho con el galardón para la película de los raveros en el desierto: mejor dirección artística, mejor sonido, mejor efectos visuales, mejor fotografía, mejor música original, mejor dirección de producción y mejor producción artística.

'Romería', uno de trece

La película que partía como favorita con 13 nominaciones, Romería, de Carla Simón, solo ha conseguido un premio el de mejor interpretación revelación para Llúcia Garcia. Un balance muy distinto al que consiguió en los Gaudí de Alcarràs, en 2023, con cinco galardones.

Otro de los nombres de la gran noche del cine catalán ha sido el incorregible Albert Serra, quien con sus Tardes de soledad se ha hecho con el premio al mejor documental y el de mejor montaje.

Sorda, una historia intimista sobre la discapacidad auditiva, también ha conseguido llevarse a casa hasta tres premios: mejor actor secundario (Álvaro Cervantes), mejor guión adaptado y mejor dirección (Eva Libertad).

Premio para los hermanos Cervantes

En el apartado de mejores interpretaciones, Mario Casas, que se ha atrevido con el catalán, ha conseguido el Gaudí al mejor actor protagonista por Molt lluny.

Asimismo, Ángela Cervantes se ha hecho con el reconocimiento a la Mejor actriz por La furia. Un doblete de los hermanos Cervantes que han recogido sendas estatuíllas con su orgullosa madre en el público.

La XVIII de los premios Gaudí se ha celebrado en el Gran Teatro del Liceu, un escenario especial que además de vestirse de cine con la tradicional alfombra roja también ha sido acogido las actuaciones de artistas como Joan Dausà, Marina Rossell, Maria Arnal, Salvador Sobral y Magalí Sare.

Hasta 1.800 invitados han sido testigos de la gala que ha vuelto al centro de la ciudad y ha atraído durante los minutos previos a la ceremonia la mirada de curiosos hacia las estrellas del cine catalán.

Nada más empezar la gala, en la que no ha faltado entre las autoridades el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y los Gaudí han tenido un homenaje al director de fotografía sabadellense Tomàs Pladevall, que murió hace menos de una semana.

Defensa de la inmigración

La premio de Honor Sílvia Munt ha sido solo una de las voces que en esta gala ha hablado del "momento oscuro" que vive en el mundo y del que ayuda a refugiarse el cine.

Entre otras reivindicaciones, incluidos los derechos de las personas con discapacidad, varios han sido los galardones o presentadores de premios que han reivindicado los derechos de las personas migrantes.

Entre otras, la ganadora a Mejor actriz, Ángela Cervantes, quien ha querido dar las gracias a las personas migrantes por "el sacrificio" de salir de su país y venir a trabajar y vivir.

"A mi me hacéis más empática y humana y ojalá algún día estéis sentados en estas butacas explicando vuestras historias", ha añadido.