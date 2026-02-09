Ah, las secuelas. Si las segundas partes pueden errar el tiro, imagínense las terceras. Pero he aquí el milagro: existen terceras partes que logran no solo congraciarse con el espíritu de la primera entrega, sino que incluso cohesionan y generan el mito. De modo que, lejos de desgastar un poco más la idea original, la hacen mejor y la redondean.

De la mano de Juanma González en un nuevo vídeo para el canal @LDCultura, te mostramos 7 terceras partes que sí merecen la pena. No te olvides seguir el canal, dejar tu "like" para que el vídeo llegue a más gente, y si sabes de otras que puedan tener cabida en esta lista, nómbrala en los comentarios.

Las terceras partes no son malas por definición, pero sí son las más difíciles: o justifican su existencia… o quedan como relleno caro. Recuerda, sin más, El retorno del Rey o Indiana Jones y la última cruzada... aunque en el vídeo no lo ponemos tan fácil. Ninguna de ellas es un intento desesperado de replicar el éxito de la original, sino un necesario broche final a la historia o una nueva aproximación de algo que todavía admite variaciones.

¿Te animas a descubrir la lista?