El milagro de las terceras partes: siete películas que sí merecen la pena y engrandecen el mito

Descubra los largometrajes que vencieron la maldición de las secuelas tardías para culminar sus sagas con una brillantez insólita en la gran pantalla.

Ah, las secuelas. Si las segundas partes pueden errar el tiro, imagínense las terceras. Pero he aquí el milagro: existen terceras partes que logran no solo congraciarse con el espíritu de la primera entrega, sino que incluso cohesionan y generan el mito. De modo que, lejos de desgastar un poco más la idea original, la hacen mejor y la redondean.

De la mano de Juanma González en un nuevo vídeo para el canal @LDCultura, te mostramos 7 terceras partes que sí merecen la pena. No te olvides seguir el canal, dejar tu "like" para que el vídeo llegue a más gente, y si sabes de otras que puedan tener cabida en esta lista, nómbrala en los comentarios.

Las terceras partes no son malas por definición, pero sí son las más difíciles: o justifican su existencia… o quedan como relleno caro. Recuerda, sin más, El retorno del Rey o Indiana Jones y la última cruzada... aunque en el vídeo no lo ponemos tan fácil. Ninguna de ellas es un intento desesperado de replicar el éxito de la original, sino un necesario broche final a la historia o una nueva aproximación de algo que todavía admite variaciones.

¿Te animas a descubrir la lista?

