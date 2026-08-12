Películas con eclipses de Sol reales: cuando el cine prescindió de los efectos

El interés general extraordinario de hoy ante el eclipse total de Sol será aprovechado por técnicos cinematográficos, aficionados a la fotografía, captando con las más modernas técnicas este insólito fenómeno de la naturaleza, que solo puede contemplarse muy de tarde en tarde. El cine, cuando ello ha sucedido, se ha aprovechado para obtener imágenes en sustitución de efectos especiales. Hay dos películas en las que ello sucedió.

Una es Barrabás, de 1961, en la que Richard Fleischer aprovechó un eclipse de Sol sucedido el 15 de febrero en la Toscana italiana para tomar extraordinarias imágenes que le sirvieron para la escena de la crucifixión de Cristo, obteniendo un resultado que conmovía a los espectadores por su verismo.

Espectacular fue 2001: Una odisea en el espacio, de 1968, donde Stanley Kubrick realizó un extraordinario ejercicio visual, fantástico pero con inclusión, se aseguró, de tomas reales de un eclipse con el fondo sobrecogedor de una música de uno de los hermanos Strauss: Así habló Zaratustra.

En adelante, sin tanto realismo, también se estrenaron filmes en los que sus realizadores recurrieron a idénticos fenómenos naturales, como Lady Halcón (1985), de Richard Donner; La tienda de los horrores (1986), Lara Croft: Tomb Raider (2001) o Apocalypto (2006), de Mel Gibson… Y sin servirse, insistimos en esos casos, de los efectos especiales tan utilizados en esas películas.

Si el cine nació en blanco y negro entre luces y sombras, se entiende que nos dejara para la posteridad secuencias de los fenómenos de la naturaleza como esos eclipses del Sol, la Luna y la Tierra.