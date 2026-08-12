Oh, el horror: cómo el cine transformó los eclipses en puro terror

Todo fenómeno es susceptible de una interpretación simbólica, y un eclipse tan vistoso como el histórico eclipse de sol que tendrá lugar el 12 de agosto en España (aunque también en zonas de Groenlandia e Islandia), más todavía. El cine, que es lo que nos compete justo ahora, ha abundado en los eclipses como una imagen de cambio, ya sea como fin de una etapa o renacimiento a una nueva fase.

Pero la excepcionalidad del fenómeno lo hace especialmente efectivo para generar terror, pánico, esa sensación de descontrol cósmico que haría chapotear de felicidad al mismísimo H.P. Lovecraft. O, para el caso, cualquier influencer de tres al cuarto, de esos capaces de convertir un fenómeno natural en una conspiración del Gobierno.

El horror de lo desconocido puede aparecer en la Tierra tras un eclipse, como la plantita Audrey II del musical La Tienda de los Horrores. Una pequeña y adorable criatura cantarina que no tarda en crecer y suponer una amenaza carnívora que acaba subyugando psicológicamente al pobre Seymour. Más recientemente, Ari Aster también usó el momento como presagio, crisis o simplemente fallo en el sistema en Midsommar, una de esas de "terror a pleno sol" con sacrificios humanos y superstición de por medio, esta vez en un pueblo nórdico y con excursión de turgentes jovencitos de por medio.

Y si hay un rey del terror vivo ese es Stephen King, que utilizó tal fenómeno como motivo en Eclipse Total (Dolores Claiborne) y El Juego de Gerald, precisamente dos de sus fábulas más abiertamente femeninas. En la primera, adaptada al cine en un film protagonizado por Kathy Bates, se narra la turbulenta relación entre una madre y su hija, con asesinatos de por medio. En la segunda, una mujer permanece esposada a la cama junto a su marido, que fallece en medio de una exigente faena sexual. Los dos relatos utilizan el eclipse real del 20 de julio de 1963 porque al principio eran uno solo, que el autor finalmente separó en dos obras distintas.

De un amenazante eclipse a otro en Pitch Black, primera de las películas de ciencia ficción donde Vin Diesel incorpora al recluso Riddick, un agresivo reo que se convierte en la única esperanza de una nave derribada en un extraño planeta. Cuando el eclipse hace su aparición, una extraña y agresiva especie nocturna se dedica a diezmar a la tripulación.

La cinta que más y mejor ha aprovechado el eclipse como elemento narrativo es Apocalypto, el relato histórico de cruentas aventuras que confirmó a Mel Gibson como, también, un fenomenal director. Ambientada en el México del siglo XVI, en un momento de conflicto con los mayas, el film explota todo el elemento sobrenatural del eclipse con una serie de personajes indígenas que dotan de todo el significado cultural esotérico posible al evento… sacrificios humanos incluidos.

Y no podemos cerrar la pequeña lista sin citar 2001: Una Odisea del Espacio, la película de ciencia ficción definitiva firmada por Stanley Kubrick, en la que el británico vuelve a presentar un eclipse como vía de entrada al universo, y a la Historia con mayúscula del Hombre, a ritmo de Así habló Zaratustra. Richard Fleischer utilizó la estética extraordinaria para rodar la crucifixión en Barrabás, del año 1961. Lo hizo sin efectos especiales, al natural, utilizando el eclipse real de sol de febrero de ese año.

Antonioni filmó El Eclipse en 1962, y lo hace utilizando precisamente todo ese significado simbólico que le atribuimos al fenómeno. Protagonizada por Alain Delon y Monica Vitti, además del español Francisco Rabal, el film presenta un triángulo amoroso y utiliza el eclipse para hablar de relaciones e (in)comunicación humana. No hay, pues, eclipse, sino desorientación y soledad. La pura y dura pérdida del norte, esta vez sin criaturas y apocalipsis de por medio.