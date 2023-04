¿Por qué el himno de España no tiene letra?

El himno y la bandera nacional son los símbolos más identificativos de cada país, de España también, ya que son dos formas sencillas de reconocerlo en cualquier rincón del mundo. En el caso de España, su himno surge de un tema del siglo XVIII conocido como ‘Marcha Granadera’. Esta marcha aparece por primera vez en 1761 en el "Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española", gracias a su arraigo en el pueblo español Carlos III la declaró "Marcha de Honor" en 1770.

Hay algo que llama la atención y es que el Himno de España tiene más de 250 años, y durante prácticamente todos ellos se ha mantenido sin letra, ¿por qué? Lo cierto es que el motivo es tan sencillo como que desde siempre ha habido serias dificultades para ponerse de acuerdo al respecto: lo que a unos les gusta, a otros no, y viceversa.

Para ser más exactos, el actual himno nacional tiene su origen en la llamada 'Marcha Granadera', que data del siglo XVIII y su autor es desconocido. Mantenida así durante años, en 1870 el general Prim quiso encontrar un nuevo Himno Nacional, pero el concurso se declaró desierto: ninguna de las marchas presentada gustó lo suficiente.

Como se decía antes, tras más de 250 años, el Himno de España no ha conseguido tener letra y, por ello, sigue siendo uno de los tres únicos himnos en el mundo que no tienen letra.

¿Por qué no tiene letra el Himno?

La respuesta a esta pregunta tiene que ver, y mucho, con el gusto popular. Nunca se ha puesto de acuerdo la gente en España para otorgarle al himno una letra. Jamás, al menos, de forma unánime, ya que son varios los intentos de poder llevar a cabo esta situación. La primera, en 1870, de la mano del general Prim.

Por parte de los cargos más altos de España, se encargó un concurso tanto a músicos y poetas para poner letra al himno. Sin embargo, la competencia quedó desierta, ya que no se llegó a un consenso en ninguno de los temas presentados, y, por lo tanto, la ‘Marcha Granadera’ no recibió una composición escrita.

Sin embargo, el intento más conocido data de la actualidad, tan solo en 2007, cuando el Comité Olímpico Español (COE), abrió un nuevo concurso para encontrar un escritor para la nueva letra del himno de España. De hecho, hubo un vencedor. El ciudadano de Ciudad Real, Paulino Cubero, fue el encargado de componer un texto para que lo cantara Plácido Domingo, que, de hecho, lo llegó a ensayar. Sin embargo, la polémica hizo su aparición y el himno finalmente se mantuvo sin letra.

Historia del Himno de España

Aunque el actual Himno se oficializó tras la aprobación en el Consejo de Ministros del 10 de octubre de 1997 las características y disposiciones que lo regulaban tienen una larga tradición detrás. En la legislación vigente se reconoce como origen del Himno Nacional la Marcha Granadera, sin letra, solo música. Además, existen dos versiones: la completa y la breve, y cualquiera de ellas debe interpretarse siempre íntegramente y de una sola vez en las circunstancias que mande la Ley.

La historia cuenta que éste fue el Himno Nacional español gracias al arraigo popular, es decir, sin procedencia real. Su inicio empezó gracias a los propios ciudadanos de la época, donde el rey Carlos III la declaró Marcha de Honor en 1770, y la costumbre popular la convirtió en Himno Nacional. Luego pasó a llamarse Marcha Real ya que era la música oficial de aquellos actos presididos por miembros de la Casa Real.

En 1870, el himno estuvo a punto de ser sustituido. Por aquel entonces, el General Prim quiso crear un nuevo Himno Nacional, pero el concurso se declaró desierto debido a que ninguna de las marchas que se presentaban podía compararse en calidad a la Marcha Granadera.

Ya a principios del Siglo XX, más concretamente en 1908, el Músico Mayor del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, Bartolomé Pérez Casas, elaboró una readaptación del himno, que se ha mantenido hasta la actualidad. Desde entonces, la ‘Marcha Granadera’ ha sido el himno nacional de España, con sólo una interrupción, durante la II República, cuando se adoptó el Himno de Riego, que sí tenía letra.

Este se mantuvo como oficial hasta la Guerra Civil donde, Francisco Franco restableció la Marcha Granadera en sus territorios. Así, una vez conseguida la victoria en todo el territorio, este la hizo oficial en toda España publicándola en el BOE del 17 de julio de 1942.

Aunque en democracia se continuó con la misma partitura, el Estado no tenía los derechos que adquirió por vía de los herederos de Pérez Casas. Así, a partir de 1997, y con plena legalidad, se encargó al Coronel Director de la Unidad de Música de la Guardia Real Francisco Grau una adaptación recuperando la composición y tonos de origen.

Solo tres países no tienen letra en su himno

Pero, España no es el único país que no cuenta con este letra en su canción nacional. Hay hasta dos territorios más, en Europa, que no poseen este concepto. Se trata de Bosnia Herzegovina y San Marino. Además, en esta categoría también entraría Kosovo, pero este no está reconocido por algunas naciones.