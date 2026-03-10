El renacer de Tebas: Hallan un tesoro funerario de "cantantes sagradas", 22 sarcófagos y papiros sellados en Luxor

La antigua capital de los faraones ha vuelto a ser el epicentro de la arqueología mundial. Una misión liderada por el célebre egiptólogo Zahi Hawass ha sacado a la luz un impresionante conjunto funerario en la zona de la antigua Tebas (actual Luxor), un enclave que fue el corazón político de Egipto entre los siglos XVI y XI a.C.

Un refugio contra los saqueadores

El descubrimiento consiste en 22 sarcófagos de madera y ocho papiros milenarios que datan del Tercer Periodo Intermedio (1070-656 a.C.). Lo más curioso del hallazgo es la disposición de los ataúdes: se encontraban apilados y con las tapas abiertas dentro de una cámara rectangular oculta.

Según los expertos del Ministerio de Antigüedades, no se trata de un panteón tradicional, sino de un "enterramiento de emergencia". En una época marcada por la inestabilidad y el constante saqueo de tumbas, los sacerdotes solían trasladar y ocultar los cuerpos en "escondites" para proteger la dignidad de los difuntos y sus tesoros.

Las voces de Amón

Aunque muchos de los féretros no conservan el nombre de sus ocupantes, las inscripciones han revelado datos fascinantes sobre su estatus social. Varios de los cuerpos pertenecieron a las "cantantes de Amón", figuras clave del clero que participaban en los rituales del Templo de Karnak, entonando himnos y tocando instrumentos en honor a la deidad principal de Tebas.

Algunos sarcófagos aún custodian las momias originales, que ya están bajo tratamiento de conservación.

El enigma de los ocho papiros

Uno de los puntos que más expectación ha generado es la aparición de una vasija que contenía ocho papiros, algunos de los cuales todavía mantienen intactos sus sellos de arcilla. Este detalle es crucial, ya que garantiza que el contenido no ha sido manipulado en milenios. Unos descubrimientos cuyos documentos podrían transformar la comprensión sobre la economía y la política de este periodo.

Actualmente, los textos están siendo restaurados y traducidos, por lo que el mundo académico aguarda con impaciencia la revelación de su contenido.