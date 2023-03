La escritora Siri Hustvedt, casada con el conocido autor estadounidense Paul Auster, ha desvelado este sábado que el autor de Trilogía de Nueva York padece un cáncer que le fue diagnosticado en diciembre y del que está siendo tratado en el hospital Sloan Kettering, un centro especializado en oncología de su ciudad.

En un mensaje en el que también publica una foto con el propio Auster, Hustvedt explica que ahora vive en un lugar llamado "Cancerlandia" del que "muchas personas han cruzado las fronteras, bien porque han estado enfermos ellos mismos o porque aman a alguien, un pariente, hijo, esposa o amigo que tienen cáncer".

En su larga reflexión, al menos para lo habitual en los mensajes de esta red social, Hustvedt no aclara el estado de salud de Auster o la evolución del tratamiento y la enfermedad, aunque si sugiere que está siendo tratado con inmunoterapia y quimioterapia. Además, advierte que "el cáncer es diferente para cada persona que lo tiene. Todos los cuerpos son distintos y no hay dos que sean iguales", tras lo que manda un mensaje que podría ser pesimista: "Algunos sobreviven y otros mueren. Esto lo sabe todo el mundo aunque vivir cerca de eso cambia la realidad del día a día".

El escritor ya sufrió un 2022 muy difícil tras la muerte de su hijo Daniel, de 44 años, que a su vez atravesaba un complicado proceso judicial por la muerte Ruby, su hija de diez meses, que falleció en 2021 por exposición a heroína y fentanilo, lo que había supuesto una imputación por homicidio imprudente para Daniel Auster, que fue encontrado inconsciente en el metro sólo tres días después de salir en libertad bajo fianza.

Paul Auster es uno de los escritores más conocidos y exitosos de Estados Unidos en las últimas décadas, con éxitos de gran alcance internacional como la mencionada Trilogía de Nueva York, Leviatán, El libro de las ilusiones o El Palacio de la luna, entre muchos otros.

Además, también ha tenido una importante actividad en el mundo del cine, principalmente como guionista –sobre todo en la brillante Smoke – pero también como director en Blue in the face –codirigida junto a Wayne Wang– y Lulu on the bridge y La vida interior de Martin Frost, de las que también escribió el guión.