Crisis de identidad: el oscuro asesinato que casi acaba con el universo DC

Ya hemos hablado anteriormente en esta sección de las denominadas ‘Crisis’ del universo DC. De hecho actualmente está teniendo lugar una que también hemos empezado a reseñar en Libertad Digital. Hablo de ‘Crisis oscuras en tierras infinitas’. Estas crisis siempre suponen un punto de inflexión para todos los personajes del universo DC, incluyendo a leyendas como Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Linterna Verde... pero no solo a ellos. Los secundarios de lujo que escoltan a los más grandes también tienen un papel destacado en estas crisis y concretamente en esta, identidad, son incluso más protagonistas que los habituales cabezas de cartel.

Este ‘Crisis de Identidad’ que llega al formato DC Pocket nos trae una historia con tintes noir, pero dentro del formato blockbuster que siempre tienen este tipo de eventos. Tendremos un asesino, un conflicto interno en la Liga de la Justicia y una serie de giros detectivescos que convirtieron a esta historia en un clásico de los años 2000.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Brad Meltzer, dibujo de Rags Morales, contiene Identity Crisis núms. 1-7 USA, editorial ECC, formato DC Pocket, 240 páginas y un precio de 9,95 euros.

Un asesinato y un secreto capaz de romper los cimientos de todo un universo

Brad Meltzer fue el encargado allá por 2004 de poner los cimientos de este evento en forma de miniserie que englobó siete grapas integradas en este tomo que nos ofrece hoy ECC en su formato más económico. Meltzer tenía ante sí la posibilidad de crear una historia compleja, muy dura por momentos y sobre todo especialmente emocional para aquellos fans que llevaban toda su vida viviendo y sintiendo las aventuras y desventuras de la Liga de la Justicia. Precisamente ese aspecto, el emocional, es lo que más atrae de este guion que arranca con el asesinato de alguien muy cercano a uno de nuestros superhéroes. Además, esa muerte les hace recordar un evento anterior, muy duro, que afectó a todos y que les obligó a tomar una decisión de esas que se denominan "mal necesario". ¿Recordáis a Jack Nicholson gritando sus razones para ordenar el código rojo? Pues más o menos van por ahí los tiros de la decisión que se tomó en su día en parte de la Liga.

La historia se inicia con ese asesinato y como es lógico el gran motivo del lector para ir devorando páginas se encuentra en averiguar la autoría del mismo. Meltzer, consciente de que tenía siete grapas en las que estirar ese misterio, incluye una serie de giros y despistes para el lector que, de forma acertada, logran el objetivo de tener una narrativa entretenida y sin demasiadas pausas. Además, Brad logra ese interés con personajes secundarios como Green Arrow, Átomo o el Hombre Elástico, dejando a los más grandes como Superman para momentos estelares. Esa combinación funciona muy bien y sirve también para destacar esa diferencia de niveles que hay en la Liga. Batman, por ejemplo, tiene un papel muy importante en la trama sin intervenir demasiado en la misma, pero cuando lo hace, el guion permite ver a ese caballero oscuro temible y contundente que todos conocemos. Igual pasa con Superman. No aparece tanto en escena como es habitual, sin embargo, cada aparición evidencia el poder que tiene el gran líder del grupo.

A nivel de secundarios, me gustaría destacar el papel en esta historia de Green Arrow. Un personaje cuyo rol en este evento no es ni blanco ni negro sino gris, como pasa con casi todo lo que ocurre en la historia. Estamos ante un guion muy duro y necesita personajes que puedan bailar entre el bien y el mal como si fuesen funambulistas. El lector nota eso enseguida y lo hará porque lo que ocurre en los números iniciales no es ni mucho menos para tomárselo a la ligera. Aquí hay una agresión muy destacada, horrorosa, que provocará emociones de rabia, frustración y odio con las que empatizará el lector, porque Meltzer pone a prueba la paciencia y los valores de la Liga y no todos podrán controlarse ante el horror. Eso, sin duda, hizo que este evento tenga el calado que tuvo en su día y que le ha convertido en un clásico del universo DC.

Para el dibujo, DC optó por Rags Morales del que os dejo un par de ejemplos:

A nivel visual esta historia necesitaba de rostros muy emocionales, capaces de transmitir las diferentes sensaciones, buenas y malas, de cada uno de los personajes. Incluso con máscara de por medio. Morales, combinando el estilo clásico con el moderno, cumple con su cometido y además se muestra explosivo en las escenas de lucha entre héroes y villanos, que las hay y muchas. Notable para Rags en un gran trabajo visual.

Por último, el formato DC Pocket nos da y nos quita lo que siempre ocurre con esta opción de ECC. Lo más positivo es acercar a mucha gente, sobre todo la nueva, a obras míticas que por solo 9,95 euros pueden estar en tu comicteca. 260 páginas con este precio, es muy buena opción. Eso sí, los más puristas echarán de menos un tamaño superior para mejorar en lectura y visionado.

Conclusión: una gran oportunidad para acercarse de forma barata y cómoda a un clásico moderno de DC. Una buena historia de la Liga con un misterio que mantiene a lector fijo en el cómic. Meritorio y sobresaliente trabajo de Meltzer generando un misterio primario y varios secundarios para jugar con el lector. Morales añade dinamismo a la narrativa con su dibujo. En general, una gran historia a la que acercarse. Si gustan, disfruten de la lectura.