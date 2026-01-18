Del "escaño" de muertos al "dolor de llave": el veterinario que traduce el campo

Sentir dolor en la llave, ser simple como un ababol, aventar a horca pajera o hacer las cosas a trompatalega… Si usted ha nacido en la ciudad, lejos de las zonas rurales de Aragón, y no entiende ni una palabra, necesita hacerse con el nuevo Diccionario Rural. Un mundo, una salud que acaba de publicar la editorial Prames. El libro es obra de Luis Miguel Ferrer Mayayo, un veterinario aragonés ya jubilado que se dedicó a recopilar miles de términos del mundo rural para ayudar a su hija.

"Cuando terminó la carrera de veterinaria y tuvo que trabajar de prácticas en el campo, no entendía a los ganaderos ni a los veterinarios de pueblo", explica Ferrer Mayayo a Libertad Digital. "Le dijeron que había una oveja que había parido y no había tirado las parias. Las parias son la placenta. Todos en el pueblo lo sabemos, pero para ella placenta es lo que había estudiado en la universidad".

De ese modo, Ferrer Mayayo comenzó recopilando un listado de términos que podrían servir de traductor a su hija. La lista se acabó convirtiendo en un primer libro de 3.000 vocablos titulado Diccionario del Pastor y, ahora, en un segundo libro de 8.000 términos rurales recogidos en Aragón y las provincias limítrofes. Muchos compraron el primer volumen por nostalgia, aunque para sorpresa del autor, su hija no era la única que tenía ciertas dificultades para entender a sus vecinos.

"Mi médico de cabecera me contó que cuando acabó la carrera, la mandaron a un pueblo pequeño. En la consulta apareció una señora con sayas negras (faldas tradicionales de lana o algodón) y dijo que le dolía la llave, le bajaba por la rújula y no podía andar". Finalmente resultó que la llave era la rodilla y la rújula era la espinilla.

La salud vista por un veterinario

En este nuevo diccionario, además de ampliar el listado de términos, también incluye algunas ilustraciones y pinturas realizadas por el propio Ferrer Mayayo. El autor ha dedicado especial atención a las palabras relacionadas con la sanidad. "Las fiebres de Malta, son la brucelosis; la filoxera es el parásito de la vid que arruinó a media España en el siglo pasado, pero coger una filoxera es emborracharse; y estar tísico, es tener la tuberculosis, tanto en humanos como en animales. No se podía separar lo humano de lo veterinario."

De ahí el título: Un mundo, una salud. Y, con el amor por el medio rural como telón de fondo, el libro es la contribución del autor, según dice él mismo, para que este pequeño mundo no se pierda.

"Quizás es el momento en el que estamos reivindicando otra vez la actividad rural. Los pueblos se están abandonando, los políticos hablan mucho pero no hacen nada, excepto seguir hundiéndolos. Las grandes empresas se siguen montando en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Valencia… Si en los pueblos no montas nada y está machacando la agricultura y la ganadería, es lógico que la gente se vaya del pueblo", señala Ferrer Mayayo.

El escaño, la callera y la culebrilla

Para el autor, no sólo se trata de conservar una forma de vivir y de entender este mundo que está desapareciendo, sino también de conservar esas palabras ligadas a la tierra que ya muy pocos conocen. Estas son algunas de sus favoritas:

"Una de las que me chocó mucho, que la gente no sabía, era la callera, que es ese banco que había al lado del fuego en las cocinas para sentarse junto al hogar, donde se cocinaba. La culebrilla, que es el herpes zóster… Y hay una que es bastante dura, pero me gusta mucho. Cuando la gente era pobre y no tenía para pagarse un ataúd, había que enterrarlo en una fosa en el suelo, pero había que llevarlo al cementerio de alguna manera y para eso estaba el escaño".

El escaño era un féretro, una caja de muertos del municipio, un ataúd público. Cuando se moría un pobre, lo metían al escaño y lo subían al cementerio. Lo sacaban del escaño, lo metían en la tierra y se guardaba el escaño para otro", explica Ferrer Mayayo y, en tono cómplice, añade con sorna: "Si hoy en día fuese lo mismo, no habría tanto político buscando un escaño para vivir bien".