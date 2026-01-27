El mundo que surgió tras la caída del Muro de Berlín ha muerto. Esa es la premisa cultural y sociológica que José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, ha desgranado en los micrófonos de En Casa de Herrero. En una conversación con Luis Herrero, el autor ha analizado las raíces intelectuales y las pulsiones sociales que recoge en su nuevo libro, Trumpismo y reconfiguración global: el tortuoso camino hacia el nuevo orden mundial, editado por la Universidad de Alcalá.

El fin del "buenismo" y el agotamiento de un modelo

Para Gurpegui, el ascenso de fenómenos como el de Donald Trump no es un accidente histórico, sino la respuesta a un agotamiento estructural del pensamiento occidental. "Yo no sé si ese modelo liberal democrático tradicional está agotado, pero en cierta forma Trump ha percibido esa sensación". Según el autor, este declive se debe fundamentalmente a dos pilares que han sostenido la cultura política europea: "lo que sería el 'buenismo' occidental en general, y el otro sería los abusos que ha habido del Estado de Bienestar".

Este análisis cultural sugiere que la sociedad ha dejado de creer en la democracia como un ideal romántico para verla exclusivamente como una herramienta de utilidad. El autor advierte de un cambio de paradigma en el ciudadano medio: "Hay gente dispuesta a renunciar a parte de sus libertades... ahora parece que estamos dispuestos a renunciar a ellas por mantener un modo de vida acorde a nuestras expectativas".

La "democracia" según el Libro Blanco de Pekín

La obra de Gurpegui también explora el choque cultural entre la cosmovisión de Washington y la de Pekín. El autor rescata el "famoso 'Libro Blanco' de 2021 del Partido Comunista" para explicar cómo China está ganando la batalla del relato: "Ellos proponen que hay muchos tipos de democracia. Parten de que la democracia no es un fin en sí mismo, sino el vehículo para obtener beneficios para el pueblo".

Esta visión "utilitarista" de la política es, según el catedrático, el punto de conexión inesperada entre los dos gigantes: "Creo que ese es el tipo de democracia que a Donald Trump le gusta: la democracia cuyo objetivo final es que la gente viva mejor".

El Trumpismo como fenómeno cultural duradero

Lejos de ser una moda pasajera, el libro de Gurpegui plantea que el movimiento ha transformado la identidad del Partido Republicano de forma más profunda que cualquier otro líder anterior.

"La irrupción de Trump en el partido republicano está siendo incluso mayor que la de Ronald Reagan". En este sentido, la obra se presenta como una brújula indispensable para entender por qué los votantes están dispuestos a perdonar "manotazos" al tablero geoestratégico a cambio de la promesa de un bienestar tangible que la "vieja Europa" ya no parece poder garantizar.