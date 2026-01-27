"Trump no considera que Europa sea capaz de estar a la altura de la situación actual"

En el programa En Casa de Herrero de esRadio, conducido por Luis Herrero, el catedrático de Estudios Norteamericanos y director del Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui, ha presentado su último libro, Trumpismo y reconfiguración global: el tortuoso camino hacia el nuevo orden mundial. Durante una conversación de casi veinte minutos, el experto ha desgranado las claves de una era marcada por la imprevisibilidad de Donald Trump y el fin de la hegemonía unipolar estadounidense tras la caída de la URSS.

El desprecio de Trump hacia la "vieja" Europa

La entrevista arrancó con una tesis contundente sobre la relación transatlántica. Según Gurpegui, el presidente estadounidense ha dado un "manotazo" al tablero geoestratégico, especialmente en lo que respecta al Viejo Continente.

"Trump no considera que Europa sea capaz de estar a la altura de lo que demanda la situación actual". El autor subraya que en el plan estratégico de la administración para 2025, el espacio dedicado a Europa es residual: "Le dedica poco más de media página de las 32. Dice que no estará reconocible en 2030, y la única opción que le da para que Europa pueda superar este momento es que gobiernen partidos 'patrióticos'".

Un nuevo orden bipolar: el fin del mito de Rusia

Frente a la creencia popular de un mundo multipolar, el director del Instituto Franklin sostiene una visión mucho más polarizada. Para Gurpegui, el futuro no pertenece a una terna de potencias, sino a un duelo directo entre dos gigantes. "Yo a Rusia no la considero. Va a ser bipolar con EEUU y China. Rusia en esta guerra va a salir muy, muy tocada".

El experto argumenta que, a pesar de sus 3.000 ojivas nucleares, Moscú carece de las áreas de influencia necesarias para ser un actor principal, mientras que Pekín se expande con la Nueva Ruta de la Seda.

El agotamiento del modelo liberal y los abusos del Estado de Bienestar

Uno de los puntos más provocadores de la obra de Gurpegui es el análisis de por qué las sociedades occidentales están virando hacia el trumpismo. No se trata solo de un líder histriónico, sino de un cambio estructural en el electorado. "El orden liberal democrático está cambiando. Está agotado por el 'buenismo' occidental y los abusos del Estado de Bienestar en Europa, que conducen a la bancarrota de los estados". En esta línea, el catedrático advierte de una peligrosa deriva: "Hay gente dispuesta a renunciar a parte de sus libertades por mantener un modo de vida acorde a sus expectativas", comparando este fenómeno con la pérdida de derechos civiles tras el 11-S.

La crisis de Minneapolis y el futuro del Partido Republicano

A pesar del control de Donald Trump, Luis Herrero puso sobre la mesa las recientes tensiones sociales, citando la actuación de "policías encapuchados" en Minneapolis que están erosionando el apoyo al presidente. Gurpegui coincide en que el "votante MAGA está empezando a no ser tan sólido como antes", debido a que las políticas migratorias agresivas se han "pasado de frenada".

Sobre el futuro del movimiento, el autor señala que la supervivencia del trumpismo dependerá de quién recoja el testigo en tres años. "Si dentro de tres años vence un republicano, el trumpismo se asentará. La irrupción de Trump en el partido está siendo incluso mayor que la de Ronald Reagan", concluyó el experto en los micrófonos de esRadio.