Ediciones Vitruvio: tres décadas de poesía independiente en España

Más de tres décadas después de su fundación, Ediciones Vitruvio se mantiene como una de las editoriales independientes especializadas en poesía con mayor recorrido en España. El proyecto, creado en Madrid en 1995, por el poeta y editor Pablo Méndez, ha construido a lo largo de los años un catálogo que supera los 1.400 títulos y reúne a más de 800 autores, combinando voces consagradas con escritores emergentes.

La editorial, cuya sede se encuentra en el número 44 de la madrileña calle de Menorca, nació cuando Méndez tenía apenas 20 años. Sus primeras publicaciones aparecieron en enero de 1996: Aconsejo beber hilo, de Gloria Fuertes, y Finalismo, una antología que reunía a poetas menores de 25 años. Desde entonces, Vitruvio ha desarrollado un catálogo organizado en ocho colecciones y dedicado fundamentalmente al género poético.

Un catálogo entre los clásicos y las nuevas voces

Uno de los rasgos que definen la trayectoria de Ediciones Vitruvio es su voluntad de establecer un diálogo entre distintas generaciones de escritores. En sus colecciones aparecen autores fundamentales de la poesía española e hispanoamericana, junto a autores contemporáneos que encuentran en la editorial una oportunidad para publicar sus primeros libros.

El catálogo incluye nombres como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Dámaso Alonso, Carmen Conde, Gloria Fuertes, Ángel González, José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, Francisco Brines o Luis Alberto de Cuenca. A ellos se suman autores internacionales como Rubén Darío, Pablo Neruda, Octavio Paz, César Vallejo, Walt Whitman, Charles Baudelaire, Rainer Maria Rilke o Anne Sexton.

Esta combinación de tradición y descubrimiento ha permitido a Vitruvio mantener una identidad editorial propia dentro de un sector en el que la poesía ocupa, con frecuencia, un espacio minoritario frente a otros géneros literarios.

Pablo Méndez, poeta y editor

Al frente del proyecto se encuentra Pablo Méndez Jaque, nacido en Madrid en 1975. Vinculado a la poesía desde la adolescencia, publicó su primer libro en 1993, cuando tenía 17 años, y dos años después fundó Ediciones Vitruvio.

Su actividad no se ha limitado a la edición. Méndez ha publicado poesía, ensayo y narrativa, y ha colaborado con distintos medios de comunicación, además de participar en espacios radiofónicos dedicados a la literatura. Entre sus obras figura la novela Taller de poesía, centrada en la historia de la poesía del siglo XX.

En 2010 recibió el Premio de la Crítica de Madrid por Ana Frank no puede ver la luna, obra que posteriormente alcanzó seis ediciones, entre España, México y Ecuador. También ha desarrollado una faceta relacionada con la grafología y en 2015 publicó ¿Con qué político te irías a cenar esta noche?, un análisis de la escritura y la personalidad de diferentes políticos contemporáneos, entre ellos los presidentes del Gobierno.

Entre 2018 y 2020 impartió clases de poesía y escritura creativa en la Fundación Universitaria Updea. Ahora, además, acaba de publicar su primer poemario inédito en doce años, una circunstancia que añade una nueva dimensión a una trayectoria marcada por la doble condición de poeta y editor.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Méndez comenta: "Siempre he escrito desde niño y la vocación de poeta la he tenido siempre, a partir de los 14 años leía y escribía poesía, no hacía otra cosa". Respecto a las facetas que compagina, afirma que "lo he sabido diferenciar muy bien y desdoblarme entre ser editor, que es una profesión que adoro, y ser poeta por otro", puntualizando que "siempre escribo poesía por la noche, nunca en la editorial".

El director de Ediciones Vitruvio también destaca que "como editor los premios me parecen maravillosos, especialmente los pequeños, ya que hay autores que sin ellos no saldrían a la luz", además, "es muy bonito ver cuando ejerces como jurado cómo, año tras año, el nivel es muy alto". De hecho, "nosotros estamos ahora fallando el Premio Vitruvio de Poesía de este año y todavía no lo hemos fallado porque hay cinco o seis libros muy buenos, una media habitual en estos certámenes". Además, aludiendo a qué hace grande a un poema, Méndez cita a su amigo, el poeta Leopoldo de Luis: "Un poema es bueno cuando te hubiera gustado escribirlo a ti".

Pablo Méndez confiesa que "Soy el editor feliz, doy gracias todos los días por esta profesión, que es la que me gusta y a la que me he dedicado ya 32 años". Como ejemplo de su extensa trayectoria, Méndez indica: "Publiqué un tomo con las poesías completas de Machado por amor al autor, no con la idea de ganar dinero, y se vendió y se vende muchísimo". Por otro lado, "hay otros autores que admiras, quieres y llevas leyendo toda la vida, que después publicas y no tienen esa salida". Asimismo, también recuerda que, además de poesía, "tenemos colecciones de narrativa y ensayo".

La poesía también sale a la calle

La actividad de Vitruvio no se limita a la publicación de libros. Desde 2004, la editorial celebra el Festival Vitruvio de Poesía de Madrid el primer viernes de julio, un encuentro que se ha convertido en una de las citas vinculadas a su proyecto cultural.

Desde 2022, la iniciativa cuenta también con una edición en Barcelona, el Festival Vitruvio de Poesía de Barcelona, coordinado por Pedro Alcarria. Ambos encuentros amplían el espacio de encuentro entre autores y lectores y reflejan la apuesta de la editorial por mantener la poesía vinculada a la actividad cultural presencial.

Una editorial independiente ante los cambios del sector

La historia de Ediciones Vitruvio permite observar desde una perspectiva particular la evolución del panorama editorial español durante las últimas décadas. En un contexto marcado por la concentración empresarial, los cambios en los hábitos de lectura y las dificultades de distribución y visibilidad para determinados géneros, la supervivencia de una editorial dedicada principalmente a la poesía constituye una trayectoria singular.

Más de 1.400 títulos y más de 800 autores después de su fundación, el proyecto de Pablo Méndez continúa defendiendo un modelo basado en la convivencia entre los grandes nombres de la tradición y quienes comienzan su carrera literaria.

Su recorrido muestra, en definitiva, que la poesía puede sostener también un proyecto editorial independiente y duradero. Un espacio donde los autores consagrados comparten catálogo con las nuevas generaciones y donde publicar un libro continúa siendo, más de treinta años después, una forma de mantener viva la conversación literaria.