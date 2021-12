Un año más, la gran Belén González nos trae lecturas que harán las delicias de los más pequeños, de los que ya no lo son tanto y de los que no lo son de ninguna de las maneras pero se lo pasan pipa como si lo fueran. En su cuenta de Instagram tenéis más recomendaciones que les vendrán de maravilla a los Reyes Magos y su colega Papá Noel; no sólo librescas.

(La versión sonora la tenéis aquí).

De 0 a 3 años

– Juguetes, de Antonio Rubio y Óscar Villán (Kalandraka), y En la manita, de Mar Benegas y María Reyes Guijarro (Combel)

Juguetes es un nuevo título de la colección De la Cuna a la Luna, que tanto nos gusta recomendar en este programa y que me parece imprescindible para bebés y prelectores. "Poegramas", como los llama el autor, "para educar el ojo y endulzar el oído". En este nuevo título los protagonistas son el sonajero, que suena ligero; la muñeca, que mueve las coletas, o las piezas de madera, que hacen torres de primera.

Y si queréis un título donde la melodía de la canción ya os viene dada: En la manita; más rimas, contar, cantar y jugar. La canción se puede descargar a través de un código QR, pero siempre digo que como la voz de nuestros familiares no hay nada. Ilustraciones sencillas que conquistan igual a mayores que a pequeños y un estribillo para jugar con las manos muy pegadizo: "¿En la manita qué guardaré? Una flor blanca, migas de té".

De 3 a 6 años

– ¿Quién soy? La Luna, de Pedro Mañas y Katia Klein (Penguin Random House)

Seguimos con la poesía, me parece una manera muy fácil y atractiva de inculcar el gusto por la lectura desde pequeños; y lo hacemos a través de un escritor de literatura infantil muy leído y admirado por sus lectores: Pedro Mañas. Ya hemos recomendado alguno de sus libros de poesía, como Trastario (nanas para las lavadoras). En esta ocasión se trata de una colección de poesía creada expresamente para estas edades: ¿Quién soy? La luna, con ilustraciones de Katia Klein. Rima sencilla, ideal para leer en voz alta con los más pequeños. La protagonista es algo que siempre fascina a los niños: la Luna. También se han publicado ya ¿Quién soy? El bosque y ¿Quién soy? El mar.

A partir de 6 años

– Ayobami y el nombre de los animales, de Pilar López Ávila y Mar Azabal (Cuento de Luz)

He descubierto este libro de 2017 este año, y en lo primero que he pensado al leerlo es en los maestros y también en la importancia de aprender a leer y tener curiosidad por aprender. Cómo me he acordado de mis profesores de párvulos y de preescolar, yo creo que eran más que maestros: ¿vosotros también os acordáis aún de sus nombres, de sus caras? La protagonista de esta historia va la escuela del después del fin de la guerra; en un momento dado se perderá, y gracias al camino que le van mostrando los animales de la selva podrá por fin llegar, pero a cambio ha prometido a los animales que le han ayudado escribir cada uno de sus nombres en la escuela. Es una maravilla de libro que me ha marcado, ya está entre mis preferidos. Lo podéis encontrar también en inglés. En 2018 fue el mejor libro ilustrado infantil para el New York Times y fue galardonado en los International Latino Book Awards.

A partir de 9 años

– Un bosque en el aire, de Beatriz Osés y Luna Pan (Barco de Vapor)

Soy muy fan de Beatriz: os recomiendo este libro (Premio Barco de Vapor 2021) y todos los que he leído de ella, por su amor, por su imaginación, por saber conectar con los niños y los hobbies y nuevas tecnologías que les rodean hoy en día. Comienza con un padre en bancarrota que se ve obligado a ir con su hijo al pueblo de su propio padre para recibir su herencia en vida; pero para recibirla el abuelo pone una condición: crear un bosque. A partir de ahí se suceden personajes y escenas muy divertidas. Una de las cosas que destaca la propia autora son los microrrelatos de los abuelos, que representan la tradición oral.

A partir de 12 años

– Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain y Antonio Lorente (Edelvives)

Un clásico, un libro sin edad que es uno de los favoritos de la recién nombrada Beatriz Osés. He encontrado en el Canal Lector una edición de la Editorial Juventud muy recomendable, y recientemente Edelvives lo ha editado de manera magistral y en gran formato, con ilustraciones del español Antonio Lorente. Un libro y un regalo para siempre.

Para toda la familia

– El árbol de Navidad del señor Viladomat, de Robert Barry (Corimbo)

Y el toque navideño lo ponemos con un álbum ilustrado que escribió y dibujó Robert Barry en 1963 y que publicó aquí Corimbo en 2017. Me enamoré de él nada más verlo y leerlo, reúne muchas cosas que me gustan de la buena literatura infantil: lo bien escrito y rimado, el ritmo, una historia que nos mantiene enganchados desde la primera hasta la última página; ilustraciones expresivas que nos llevan a imaginar lo que nos cuenta el texto e incluso ir más allá; un tema universal; personajes con los que nos podemos identificar... Ideal para leerlo en voz alta y disfrutarlo con toda la familia. La historia comienza cuando el señor Viladomat encarga un árbol de Navidad demasiado grande para su casa y tiene que recordar la punta; el mayordomo Bartolo se la regala a Adelaida, que también tiene que cortar un pedacito –mientras canta un villancico–. Ese trocito lo encontró el jardinero Tomás: "El árbol está muy bien, pero no nos cabe en casa. Voy a cortar un trocito", dirá su mujer, Tomasa. Y así irán desfilando diferentes personajes que se verán obligados a recortar el árbol de Navidad del señor Viladomat.