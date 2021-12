'Pixel a pixel', la canción de Navidad de Rafa Sánchez y Thomas Handle

"Pixel a pixel" es la original forma con la que Rafa Sánchez y Thomas Handle han decido felicitar las Navidades. Una canción bailable y divertida, que encierra un mensaje importante y ha nacido de una unión cósmica, la de un hombre lobo y un unikornio (en honor a las canciones bandera de ambos músicos). Así que nada podía salir mal. El tema es pura poesía, del siglo XXI.

El título es una metáfora: "poco a poco". Una expresión de tres palabras que son suficientes para levantar el ánimo en estos tiempos convulsos, porque -al final- todo pasa. Eso sí, "hay que avanzar, se hace camino al andar", como advierte la canción. "Hay que transmitir el mensaje de que hay que ir superando estos momentos" y "pasarlo bien, aunque sea a través de las pantallas", señala el ex líder de La Unión nada más arrancar la entrevista para LD.

Dada la situación, no les ha quedado más remedio que entregarse a la causa y bailar, como podemos ver en el videoclip. Nos muestran una coreografía "sesentera", al estilo de películas icónicas como ‘Pulp Fiction’, explica el escritor y compositor Thomas Handle. "Ya grabando las voces se nos iban las manos y no podía parar de hacer pasos como el de Los Brincos", reconoce.

"Necesitábamos algo de cariño, de emoción y de Navidad", añade Rafa. Y eso es lo que nos han regalado en esta canción alegre, repleta del lenguaje tecnológico que caracteriza al trabajo de Handle, pero también de aullidos y otros guiños al más puro estilo del que fuera cantante de La Unión.

Hadle, el rey de Internet

Rafa Sánchez conoció a Thomas Handle en un "taller de reciclaje artístico" y "hubo química desde el principio". Seguramente porque está en un momento de su carrera de absoluta libertad creativa, tras su marcha del grupo, y su compañero de canción es un artista libre "como llegado del siglo XXII", bromea el madrileño.

Sin duda, el escritor, compositor y cantante de Albacete es un tipo singular. Se ha convertido en ‘El Rey de Internet’ como reza en su novela, de la que además ha adoptado el nombre artístico. Antonio, en la vida real, ha decidido coger prestado por un tiempo el del protagonista de su libro, que ha sido un éxito dentro y fuera del país.

"Estoy pasado por Silicón Valley", dice entre risas. "Parte de mi carrera más reciente, la he hecho allí. Y la verdad es que para mí fue un antes y un después, porque aquí siempre he sido como muy futurista. En España, me veían como un bicho raro. Y cuando llegué allí, todo el mundo me entendía perfectamente", explica. "Me di cuenta de que mi campo era ese (la tecnología), y al ser artista tenía que transmitir a través de ese lenguaje". "Yo vivo la vida casi de manera cuántica", asegura.

Rafa Sánchez, más libre

A Rafa Sánchez le sienta bien la libertad. "Ahora, para bien o para mal, hago las cosas que quiero, como las quiero y con quien quiero", asegura. No obstante, reconoce que siente "una cierta nostalgia por haber abandonado el grupo". "Han sido muchos años, han sido mi familia prácticamente", pero sabe que era lo mejor. "Las cosas no estaban funcionando y, cuando no hay ilusión en una carrera artística, empiezas a perder el norte".

Los ojos le brillan, y hasta le sonríen, que es señal de que ha recuperado la ilusión que le faltaba. Además, a la vista de los últimos videoclips, podemos concluir que vuelve a disfrutar de su trabajo. En el segundo single de su carrera en solitario, "Vampiros", recupera la temática de los monstruos, que le "encanta". Y está muy satisfecho de la canción con la que arrancó esta nueva etapa, "Vístete princesa". Un punto de inflexión a partir del cual quiere "avanzar", en lo que se refiere al sonido.

La verdad es que no podía ser mejor carta presentación. Es un tema de transición, "para no despistar a sus seguidores". Por eso, pensó en hacerlo "teniendo un pie en temas clásicos de La Unión", entre los que menciona "Vuelve el amor" o "Más y más". Pero, a partir de ahí, quiere evolucionar su sonido. "Estoy escuchando mucha música urbana", reconoce, "porque estamos luchando con lo anglo de tú a tú".

Mas detalles en el video de la entrevista.