Ana Torroja zanja el debate sobre Mecano ante el regreso de La Oreja de Van Gogh: "La música siempre nos une"

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha removido muchas emociones entre los amantes del pop español. La noticia no solo ha hecho vibrar a los fans del grupo donostiarra, sino que también ha despertado inevitablemente recuerdos de otra banda legendaria: Mecano.

Y su voz más icónica, Ana Torroja, no ha tardado en pronunciarse por la vuelta de Amaia a la banda: "Nadie se lo esperaba. Me alegro mucho por ellos". Asimismo, la vocalista de éxitos como ‘Hoy no me puedo levantar’ o ‘Mujer contra mujer’ ha hablado sobre la posible vuelta del grupo junto a Nacho Cano y José María Cano: "En nuestro caso no ha habido suerte". "Es bastante complicado, no imposible", ha señalado en tono esperanzador dejando la puerta abierta. "Me emociona ver cómo nuestras canciones siguen vivas. Eso es, al final, lo que importa".

"No hay regreso de Mecano, pero la música siempre nos une", ha confesado consciente del deseo de los fans, pues ya han pasado más de treinta años desde la última gira de Mecano, pero su legado sigue igual de presente. Pocas bandas han marcado tanto una época como ellos, mezclando modernidad, poesía y pop electrónico con una identidad irrepetible. Cada vez que Torroja aparece en público, resurgen los rumores sobre una posible reunión, pero ella prefiere ser sincera. "Somos tres personas con caminos distintos, con vidas diferentes. Lo que vivimos juntos fue irrepetible", explicó en una entrevista reciente.

La vuelta de Amaia Montero ha sido un fenómeno mediático y emocional, y el paralelismo con Mecano es inevitable. En ambos casos, se trata de voces que marcaron a toda una generación. Pero Torroja prefiere mirar hacia adelante, con los pies en la tierra y sin forzar lo que un día fue especial: "Mecano fue una época mágica –ha dicho Torroja–, y lo mágico no se fuerza".