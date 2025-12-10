Danny Daniel y Francisco presentan su gran concierto: "Es historia de la música en España"

Dos de las voces más icónicas de nuestro país han visitado el programa Crónica Rosa de Es la Mañana de esRadio, para hablar de uno de los proyectos más importantes del año. Danny Daniel y Francisco se unen en un concierto único en el que recordarán sus éxitos más emblemáticos.

La chispa del concierto conjunto surgió con naturalidad. Francisco recuerda cómo, tras una conversación cercana en la que le preguntó sobre la posibilidad de reinterpretar "Por el amor de una mujer", "me dijo, hombre, pues claro que la puedes grabar", explica el compositor, que no tardó en proponer el siguiente paso: "Y ahí se me ocurrió la idea y le dije, oye, ¿y si hiciésemos algo juntos? ¿Por qué no?", explicaba Francisco, "es una voz que no hace falta presentación. Es un hombre que forma parte y es historia de la música en España".

Aunque en un principio Danny no lo tenía en sus pensamientos porque, como explica, no suele cantar a dúo: "Yo siempre me negué un poco a cantar en dúo… yo no canto, yo interpreto", acabó aceptando la propuesta de Francisco: "Me dijo que sí". Ambos artistas anticipan un repertorio potente para Gijón: "My Way, O sole mio, Por el amor de una mujer…", junto a otros temas emblemáticos de sus trayectorias.

El regreso después de la recuperación de Francisco: "Aún me queda mucha juerga"

Además, la presencia de Francisco en este concierto tiene un peso especial tras su recuperación, cuando dice: "vi el túnel ese. Vi la luz del túnel". Aun así, encontró fuerza en su fe y en su humor: "Estaba en San Miguel y le dije: aún me queda mucha juerga".

La recuperación fue larga y compleja: "Me daban un inhalador que llevaba un producto que me irritaba muchísimo… Estaba en carne viva". Pero lo que realmente le preocupaba era su destino artístico: "Doctor, ¿voy a poder cantar?" Y lo expresa sin rodeos: "La ilusión de mi vida, mi felicidad, la mitad de la felicidad de mi vida es cantar".

Ambos recordaron sus primeros encuentros, que como explican a Isabel, siempre "encajaron" muy bien profesional y personalmente, "Dani subió y cantó conmigo" y, desde entonces, han mantenido el contacto.

Además del concierto en Gijón, han anunciado actuaciones solidarias y planes futuros, como en Valencia: "el día 27… para recaudar fondos". También en Madrid, Francisco actuará "el 19 de enero, en La Latina". Para los que se han quedado sin entradas, adelantan que el concierto de Gijón será grabado: "Lo voy a grabar… en imagen y en sonido". Aunque entre risas, explicaba Francisco que "amenazamos con volver" al ver el gran éxito que ha tenido este concierto: "sobre todo, vamos a pasárnoslo muy bien".