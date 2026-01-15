La música española planta cara al ritmo latino con Rosalía, Aitana y Quevedo

La música española y latina ha vuelto a marcar el ritmo en 2025. Rosalía, Aitana y Quevedo se cuelan entre los cinco primeros puestos del Top 100 Álbumes del año, en unas listas publicadas por Promusicae que confirman el buen momento del pop y el urbano hechos en casa.

El gran dominador del año ha sido Bad Bunny. Su álbum Debí tirar más fotos lidera el ranking anual y se convierte en el disco más vendido en España tras mantenerse 22 semanas en lo más alto y alcanzar el séxtuple Disco de Platino, con más de 600.000 unidades. El artista puertorriqueño coloca además otros dos trabajos en el Top 100, consolidando una vez más su presencia en las listas.

Rosalía firma otro de los hitos del año con Lux. Con solo siete semanas en listas, el disco se sitúa como número uno en ventas de vinilo y alcanza la segunda posición del Top 100 anual. Desde su lanzamiento en noviembre, el álbum ha liderado de forma ininterrumpida la lista semanal, confirmando el gran disco de la artista catalana. El podio lo completa Aitana con Cuarto azul, que logró el Disco de Oro en su primera semana. Le sigue Quevedo con Buenas noches, mientras que el colombiano Beéle cierra el top 5 con Borondo.

En total, los artistas españoles han liderado la lista semanal en 21 de las 52 semanas del año, con nombres como Leiva, Bunbury, Manuel Carrasco, Fito y Fitipaldis o Viva Suecia pasando también por el número uno.

El vinilo, el genero urbano y Taylor Swift, los reyes del año

La presencia latina es otro de los rasgos destacados de 2025. Además de Bad Bunny, Karol G, Mora, Feid u Omar Courtz colocan varios álbumes entre los más vendidos del año. En el apartado internacional, Taylor Swift lidera el ranking de artistas extranjeros con The life of a Showgirl, que entra directamente en el sexto puesto anual pese a llevar solo doce semanas en listas.

En canciones, el urbano vuelve a reinar. La Plena (W Sound 05), de W Sound, Beéle y Ovy on the Drums, encabeza el Top 100 anual y alcanza también el séxtuple Disco de Platino. Bad Bunny, Beéle y Karol G repiten protagonismo entre los temas más escuchados del año.

Más allá de los nombres propios, los datos confirman el peso del streaming en el consumo musical. En 2025 se superaron los 103.600 millones de escuchas en plataformas digitales, un 91% del consumo total de música en España. El vinilo, por su parte, sigue creciendo y aumenta sus ventas un 22%, demostrando que el formato físico aún tiene mucho que decir en plena era digital.