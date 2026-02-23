La irrupción de Melon Diesel en el panorama pop-rock español del cambio de siglo representó un soplo de aire fresco con sus influencias anglosajonas, fruto de su base en Gibraltar, convirtiéndose en un fenómeno fecundo pese a sus escasos años de actividad que ahora, más de 25 años después, vuelve.

"Fue cortito, muy rápido y muy intenso. Y de repente nada", resumen entre risas en una entrevista con EFE el ciclo vital de la banda, los tres músicos que actualmente la sostienen: Dylan Ferro, Daniel Bugeja y Daniel Sergio.

Gibraltar les dio el sonido, su nombre (adoptado como una broma interna de un chupito de un pub de la ciudad) y el título del disco que los hizo saltar a la fama en 1999, 'La cuesta de Mister Bond', a partir de una calle del peñón, la de Mr Vaughn, que se pronuncia igual que el nombre del agente 007.



"Llegamos con un sonido bastante fresco por ser de Gibraltar y la música que escuchábamos en una época que todavía no existía internet", rememoran sobre las claves por las que encontró cabida entre el público su "sonido Melon", con canciones como 'Contracorriente', 'Por ti' o 'Quiero un camino'.

En principio pusieron la vista en España, de ahí que, aunque componían originalmente en inglés, tradujeran sus canciones al castellano. "Lo teníamos más cerca, a la puerta", cuenta el grupo, que, con la misma estrategia, ratificaron las expectativas puestas en ellos con su siguiente disco, 'Hombre en el espejo' (2001), y sencillos como 'Grita'.

Su tercer disco, 'Real' (2003), cambió, sin embargo, la manera de enfocar su carrera, con los temas en inglés y solo algunos de ellos con versión en español. "Eso fue idea de la compañía, que nos dijo que venderíamos el disco mejor fuera. Mentira. Se quedó a medias, porque no fue un éxito ni allí ni aquí", reconocen sobre el que fue su último álbum, antes de su abrupta ruptura.

"Pasó todo tan rápido, tantos discos y momentos, que creó fricción entre algunos de nosotros con opiniones diferentes, y la convivencia se complicó", se limitan a señalar sobre los motivos de su disolución, tras la que justo el trío que sostiene hoy Melon Diesel formó una nueva banda, Taxi, "aunque no era exactamente el sonido Melon".

Después de 'Tras el horizonte' (2013), el quinto y último álbum hasta el momento de Taxi, no hubo más noticias discográficas de Ferro y compañía hasta esta idea de resucitar Melon Diesel.

"¿Y por qué no? Habíamos estado desconectados, cada uno con nuestras vidas y familias, pero el covid nos hizo cambiar la manera de enfocar la vida y ahora estábamos en otro momento, con los niños más crecidos, el gusanillo por volver a tocar...", alegan sobre los motivos de su vuelta.

A la espera de un disco que verá la luz "a mediados de año", en las últimas semanas se ha publicado una nueva versión de 'Contracorriente' con Iván Ferreiro y otra de 'Por ti' con Nina de Juan (Morgan). Con las entradas agotadas además tocarán este viernes 27 de febrero todos sus éxitos en un concierto en el Teatro Eslava de Madrid, por lo que han sumado una nueva fecha un día después.

"Pero no queremos vivir del pasado, estamos probando cosas nuevas y tenemos muchas ganas de enseñarlo", promete el grupo.