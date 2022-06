Lo nuevo de Amy Schumer

No vamos ahora a descubrir a Amy Schumer, pese a la reticencia de las cadenas y plataformas españolas por emitir Inside Amy Schumer, su programa de sketches. Claro que la hemos visto en el cine. Pero no sé por qué demonios iba a ir a verla al cine en Y de repente tú, Descontroladas o Qué guapa soy si no me gustara por Inside…. Y me ratifico cada vez que veo una de sus películas en que Schumer es mejor en televisión. Hasta presentado los Oscar.

Pero sí, voy a recordar lo buena que es Amy Schumer en su programa de Comedy Central. Por ese sketch de la tercera temporada donde continuó lo que ya vimos en Buscando a Debra Winger, el documental de Rosanna Arquette. Amy Schumer, y esto es lo bueno, lo hace con humor. Sin el drama del desprecio por las mujeres maduras en Hollywood. Amy iba corriendo por el campo cuando se encuentra con Julia-Louis Dreyfus, Tina Fey y Patricia Arquette, que parecen tener una fiesta. Celebran el último día de follabilidad de Julia-Louis Dreyfus, algo que tienen las mujeres, pero no los hombres. Schumer pregunta quién dice cuando es el último ‘fuckable day’ de los hombres. Todas se ríen. Ellos siempre son ‘fuckables’.

Y también era una genialidad el sketch donde defendía a Bill Cosby en su juicio. Pedía que no lo condenaran. "Si no, se van a sentir mal la próxima vez que vean El show de Bill Cosby". Seguía: "Merecemos bailar como si nadie nos observara y mirar la serie como si ninguna mujer hubiera sido violada". Y aviso de que el 19 de junio se estrena en Movistar+ el documental Tenemos que hablar de Cosby. Pero sigo con ella. En uno de los monólogos de la primera temporada soltaba: "Todas hemos sido un poco violadas. No todo es blanco o negro. Hay una zona gris de la violación". Hacer humor con cosas horribles se le da tan bien como a Tina Fey en Unbreakable Kimmy Schmidt.

Aparte de que vuelva con la quinta temporada de Inside Amy Schumer (ya me compraré el DVD), tiene en Disney + La vida y Beth, de la que es creadora, escritora y protagonista. Una comedia que no deja de lado los momentos emotivos. Vale, hasta puede ser una comedia romántica (gamberra). Pero donde el funeral de su madre, punto de partida de la ficción, puede virar hacia Los seres queridos de Evelyn Waugh o Muerte a la americana, de Jessica Mitford. Porque Amy sabe que la vida es una tragedia, pero hay que reírse de ella. O donde el médico pregunta a Beth si tiene alguna condición preexistente y ella contesta: "Soy una mujer". O donde hay una cita equivocada con condón roto y el tipo pretende que se tome la pastilla del día siguiente delante de ella.

Schumer es una mujer cómica cuya vida personal también sirve para el humor. Sirven para ello sus inseguridades y sus temores. Sus fracasos y sus flaquezas. Aunque no llegue al extremo de ‘¡Qué guapa soy!’, donde una chica normal (Amy Schumer) se da un golpe en la cabeza durante una clase de spinning y de pronto cambia la visión que tiene de sí misma. Ahora se ve guapísima, aunque nada ha cambiado en su aspecto físico. La vida y Beth es muy divertida, pero no es una sucesión de gags. Hay más amargura en los flashbacks adolescentes (en el propio cuerpo) que en vida actual. Digamos que es lo suficientemente divertida. E inteligente. Bueno, esto no sé lo que es. ¿Que una no se sienta idiota disfrutando de algo que no es The Wire? Me encanta la amiga negra y gorda que se ha apuntado a una app de citas para judíos y, sobre lo que busca, dice a Beth: "Yo sólo quiero que me dejen ver la tele". Como Anabel Pantoja cuando dijo lo de "Yo no quiero amor, solo quiero felicidad, estar tranquila, comer bien y hacer deporte".