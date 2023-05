San Isidro 2023, la feria de mayor expectación de los últimos años

Hace poco más de una semana que acabó una Feria de Abril de Sevilla para la historia con el hito de las dos orejas y el rabo que cortó Morante de La Puebla al toro Ligerito de Domingo Hernández. Cada día del otro gran ciclo taurino de la temporada, para algunos tiene más importancia lo que suceda en el Baratillo que lo que pase en la Monumental, tuvo algo de interés y muchos son los matadores de toros que han salido de Sevilla con el crédito por las nubes.

Casi todos ellos, echaremos de menos a Manuel Escribano, al Cid y a Juan Ortega, trenzarán el paseíllo en Madrid en un San Isidro con muchos quilates que comienza este miércoles 10 de mayo con uno de los carteles más interesantes que se pueden elaborar. Libertad Digital ha hablado con algunos de los protagonistas del abono San Isidro a pocos días de que comienza la feria de 2023: los triunfadores de San Isidro 2022, Ángel Téllez y Tomás Rufo; el novillero debutante Marcos Linares y los ganaderos Victorino Martín y Álvaro Martínez Conradi, del hierro de La Quinta.

El serial, que como cuenta Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, podría alcanzar hasta 15 tardes con los tendidos llenos de los que ya hay cinco tardes con el cartel de No Hay Billetes colgado y otras que están vendiendo las últimas entradas. La expectación se ha desbordado con la Feria de San Isidro de este año, en la que se presentaron los carteles más pronto que nunca, a principios del mes de febrero. La de este año estrena, además, un nuevo pliego de condiciones con el que la Comunidad de Madrid, propietaria del coso, ha liberalizado los precios. Esta cuestión ha generado un debate entre los aficionados desde que se anunció porque las entradas sueltas están más caras que nunca, siendo la de Madrid una de las plazas más baratas de España.

Sin embargo, esta estrategia que no afectaba a los abonados tampoco tiró de los más fieles como esperaba la empresa ya que el número de los mismos no ha aumentado tanto situándose en números similares al de otros años. Otra de las novedades son las jornadas de descanso, una de las demandas de los aficionados que van todos los días. Las de este año son: el martes 16 y los lunes 22 y 29 de mayo. Los oyentes de esRadio y seguidores de Libertad Digital están de enhorabuena porque en Es la Mañana Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós analizarán toda la Feria como han hecho con la de Sevilla en la nueva sección Al Alimón.

Un inicio por todo lo alto

El miércoles inaugura la Feria de San Isidro un cartel con mucho interés de la afición con El Juli, Roca Rey y Álvaro Alarcón, que tomará la alternativa. En las últimas horas se sabrá si éste último podrá cumplir su sueño ya que aún no se ha recuperado de la grave cogida que sufrió en su última novillada en Las Ventas y aún no tiene el alta. La corrida es del hierro andaluz de La Quinta, que tras una exitosa carrera en Madrid debutó en la pasada Feria de Abril. Su ganadero, Álvaro Martínez Conradi comentó a LD que "Madrid es la plaza más importante del mundo y para La Quinta ha sido siempre nuestra plaza talismán. Ya desde la época donde lidiábamos novilladas sirvió para reivindicar un encaste que probablemente sin Madrid y sin Francia estaría desaparecido".

El Juli con un toro de La Quinta en Sevilla

Sobre El Juli, que triunfó el año pasado con la misma ganadería en Madrid, y Roca Rey dijo anunciarse con su hierro es "un gesto que hay que aplaudir" porque "supone un doble esfuerzo". El ganadero, que vive con "angustia" e "incertidumbre" la situación del campo por la sequía, aseguró que "la ilusión con la que venimos a Madrid es la máxima". La de Madrid "es una corrida que está muy elegida y seleccionada por nosotros. La mitad es cuatreña y la otra mitad cinqueña. Sólo hace falta que los toros viajen bien, que lleguen, que estén tranquilos y le dé el visto bueno la autoridad". El ganadero argumentó que "si salen las cosas bien será algo bonito para la Fiesta y, sobre todo, para los buenos aficionados que creen en este encaste y se sienten identificados y para mí es el mayor orgullo poder darle esa satisfacción".

Para el jueves 11 la expectación está desborda. Morante regresa a Las Ventas, el primero de sus tres compromisos, después de cortar dos orejas y un rabo en la Maestranza. No es el único que regresa en esa corrida de Garcigrande: Emilio de Justo lo hace tras el percance sufrido el año pasado en su encerrona por el que casi se pierde toda la temporada y Tomás Rufo lo hace tras salir por la Puerta Grande en 2022 y abrir la Puerta del Príncipe por segundo año consecutivo en Sevilla. El propio Rufo aseguró a este periodista hace unos días que vuelve a Madrid con "muchísimas ganas y muchísima ilusión, siendo consciente de que el nivel de exigencia este año será mayor". Eso a Rufo le "gusta" y le "motiva" y cree que "puede sacar la mejor versión de Tomás Rufo y ojalá cuaje un San Isidro como el que yo deseo y que sea otro empujón para mi carrera".

El triunfador regresa dos tardes

En la primera semana se suceden los carteles con interés para el aficionado de Madrid. Uno de esos es el del viernes 12, la corrida de Juan Pedro Domecq, en el que Daniel Luque, uno de los matadores de toros más en forma del escalafón que viene arrasando por donde pisa, se las verá con dos jóvenes promesas salidas hacia el estrellato desde el propio ruedo de Madrid: Francisco de Manuel y Ángel Téllez. Éste último, fue uno de los triunfadores del San Isidro de 2022, para algunos el único. El toledano dejó una gran impresión en la corrida de Araúz de Robles y cogió la primera sustitución de la feria y salió por la Puerta Grande tras una importante actuación. Vuelve a San Isidro "con toda la ilusión del mundo", comentó con LD.

"Al final Madrid es la plaza de mis sueños, la plaza donde yo tengo una especial atracción por ella y la plaza donde me ha cambiado la vida. Estas mismas fechas el año pasado quien iba a decir que mi paso por San Isidro iba a ser el que fue y, a la postre, el resultado que tuvo. Todo ello, sumado a que hay una percepción del público de Madrid que me hacen suyo como un torero que ellos han destapado y que, en parte, sienten una identificación por las formas que tiene de torear y por la verdad y los sincero que se muestra", explicó Téllez.

El matador de toros tiene dos tardes la de ese viernes 12 y la del Día de San Isidro de El Parralejo con Perera e Isaac Fonseca. Son dos días en los que habrá mucha rivalidad y compromiso y para el torero "eso es lo que hace bonito y especial un cartel así. Al final el atractivo está en la rivalidad, en que cada uno de los toreros que están acartelados en ambos días saque su mejor versión y esa es la idea. Ese atractivo que puede tener de cara al aficionado viene en parte de todos esos ingredientes que aúnan cada tarde las figuras del torero, el torero maduro, con ese torero joven que está irrumpiendo y que tiene todas las ganas de llegar a ser eso que anhela pues hace que sean dos carteles con unos ingredientes que los hagan muy atractivos".

Ángel Téllez saliendo por la Puerta Grande de Las Ventas en 2022

Sobre si estará en el cartel de triunfadores de la Beneficencia (domingo 18 de junio) dijo que "ojalá", pero se mantuvo prudente: "No me gusta ir más allá de lo que ahora tengo y ahora lo próximo es el día 12 y tengo estos días en los que me gusta vivir mucho el día a día y más cuando se trata de estos días antes de un compromiso tan especial como es el de Madrid. Disfrutar los entrenamientos del campo, de ver pasar las horas. Ahora mismo mi fijación está en esa corrida del día 12 y ojalá todo vaya como quiero y, por qué no verme anunciado en esa corrida de Beneficencia". "Yo tengo muchas ganas de poder expresarme y sacar el toreo que llevo dentro y tener esas sensaciones que sólo Madrid puede hacer tener a un torero. Así lo siento", remató.

El sábado 13 de mayo regresa el rejoneador Diego Ventura a Madrid en un cartel en el que le acompañan dos toreros que saben lo que es triunfar en Madrid: Paco Ureña y Ginés Marín. Éste último hizo una gran faena en Sevilla premiada con dos orejas y rozó la Puerta del Príncipe. El domingo 14 el cartel de la corrida de José Escolar lo componen el veterano Domingo López-Chaves, que se retira al final de esta temporada, Fernando Robleño y Gómez del Pilar. Son tres especialistas en las corridas llamadas "duras".

Un novillero puntero

Es Marcos Linares lo que se conoce en el mundillo como un novillero puntero. Triunfó en las novilladas sin picadores de Andalucía y viene arrasando desde que debutó con caballos. El martes 17 de mayo se presenta en Madrid junto a Christian Parejo en la novillada de Los Maños. Completa el cartel otro novillero triunfador, Diego Garcia.

Linares está en la final del Circuito de Novilladas de la Fundación Toro de Lidia que se celebra el próximo domingo en la Maestranza y pocos días después hará el paseíllo en la primera plaza del mundo. Contó a LD que "la verdad es que se siente responsabilidad" y que tiene "muchos nervios y muchas ganas de que llegue ya el día porque un día tan importante para mi, que llevo esperándolo desde pequeño y cada vez está más cerca y estoy deseando de que llegue".

El novillero Marcos Linares.

Cree que su concepto puede triunfar en Madrid porque es "un concepto de toda la vida". "Soy un torero que quiere torear bien y que le gusta hacer el toreo siente y creo que toreando bien y de verdad, que es como yo lo siento, puede que caiga bien en el aficionado de Madrid. Yo creo que sí". Sobre la novillada de Los Maños dijo que conoce "bien" el "encaste Santa Coloma, más por la línea Buendía, porque vivo en una ganadería de toros bravos de ese encaste y la verdad que es un plus porque el 80 o 90% de animales que he toreado a lo largo de mi vida seguramente sean Santa Coloma". "Por esa parte tengo un plus añadido, pero bueno, eso no quita que luego sale el toro y pone a cada uno en su lugar. Sí que es verdad que es una novillada que me hace muchísima ilusión torear porque siendo de Los Maños también está la garantía del año pasado que echó una pedazo de novillada en San Isidro y, luego, lidió varios sueltos fuera de Feria y la verdad es que los resultados fueron buenísimos", explicó.

Sobre si este año será el de su alternativa quiso ser prudente: "Nunca me gusta hablar del futuro, me gusta hablar del presente y disfrutar de lo que la vida me está dando que es poder torear el circuito de Novilladas de Andalucía y, si Dios quiere, clasificarme para torear en Sevilla (la entrevista fue unos días antes de la clasificatoria), lo que viene el 17 en Madrid y luego tengo la posibilidad de volver a hacer el paseíllo en Sevilla el 22 de junio. Así que me gusta vivir el presente y quiero disfrutar de lo que se me viene que es muy bonito y hay que aprovecharlo". Las otras novilladas son: la de Montealto del martes 23 de mayo con Jorge Martínez y la presentación de Jorge Molina y Sergio Rodríguez; y la de Fuente Ymbro del 30 de mayo con Víctor Hernández, Álvaro Burdiel y Lalo de María, que también se presenta.

Todos los carteles

El jueves 18 de mayo hay otro de los festejos con mucho interés del ciclo: toros de Alcurrucén para Morante, El Juli y Tomás Rufo. Dijo éste último que sus dos compromisos en San Isidro "son dos tardes muy rematadas y muy del gusto de Madrid, así se ha visto por la venta anticipada en la que se ha acabado el papel hace mucho tiempo. Ojalá las corridas ayuden un poquito y nosotros las entendamos y podamos dar una gran tarde de toros". Al día siguiente se lidia una corrida de Jandilla con el aliciente de ser la vuelta de Sebastian Castella a Madrid tras su retirada y el primer compromiso de José María Manzanares y Pablo Aguado.

El sábado 20 de mayo es la primera de las corridas de rejones en las que se lidia un encierro de El Capea y Carmen Lorenzo para Diego Ventura, Leonardo Hernández y Duarte Fernandes, que confirma alternativa. El sábado 3 de junio es la segunda, una corrida de Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Cierra la segunda semana de San Isidro 2023 la corrida de Fuente Ymbro para El Fandi, que ya ha sido dado de alta después la intervención por la que se perdió la corrida de Miura de Sevilla, Juan Leal y Leo Valadez.

"Atravesamos un momento grandioso"

La tercera semana la arranca la novillada de Montealto a la que le sigue la corrida de Luis Algarra con el regreso del mexicano Octavio García El Payo y con Román y Francisco José Espada. Al día siguiente, jueves 25 de mayo, es la segunda participación en la feria de Manzanares, Emilio de Justo y Roca Rey con un encierro de El Puerto de San Lorenzo. Ese viernes 26 es la primera de Talavante en una corrida con toros de Victoriano del Río y Núñez del Cuvillo. Le acompañan Perera y Ginés Marín. Para el sábado 26 hay anunciada una de El Pilar para Diego Urdiales, Pablo Aguado y Francisco de Manuel. Al día siguiente, la corrida de Adolfo Martín para Robleño, Román y José Garrido.

La última semana de San Isidro se inicia como la anterior con una novillada, en este caso, la de Fuente Ymbro. Le sigue la corrida de Santiago Domecq con Arturo Saldívar, Fernando Adrián y Álvaro Lorenzo. Al día siguiente, el uno de junio, la segunda corrida de Alcurrucén con Urdiales, Talavante y Daniel Luque en el cartel. El viernes dos de junio Uceda Leal, Morante de La Puebla y Castella lidiarán un encierro de El Torero. El broche de la Feria de San Isidro lo pone la Corrida de la Prensa con toros de Victorino Martín para Paco Ureña y Emilio de Justo.

El ganadero, que se ha llevado los elogios por la corrida de su hierro que lidió en Sevilla, contó a LD que viene a Madrid "con esa ilusión". "Madrid siempre ha sido nuestra plaza, el año pasado ya tuvimos un toro importantísimo que se ha llevado casi todos los premios incluso el del Auto. Esta año me gustaría redondear faena y que fuera como mínimo como la de Sevilla".

El ganadero Victorino Martín

Sobre Ureña y De Justo señaló que "los dos han triunfado fuerte con nuestros toros" y "han estado a punto de abrir la Puerta Grande de Las Ventas: Emilio de Justo con aquel toro Director, al que le cortó una oreja y sino se le cae la espada un poquito abajo le hubiera costado las dos; y Ureña con aquel toro Pastelero que lo mató, pero el toro no se echó y al final no pudo salir a hombros. Esperemos que el próximo día cuatro lo confirmen y puedan salir dos a hombros". Dijo que ambos "los entienden muy bien, los conocen muy bien y, además, son dos toreros con un mérito horroroso. A todo el que se pone delante los respeto en general, pero a estos dos toreros en particular por todo lo que han tenido que superar en toda su carrera".

Sobre la actualidad taurina dijo que cree que "atravesamos un momento grandioso de la tauromaquia. Los ganaderos han hecho muy bien su trabajo en los últimos años. En Sevilla han embestido muchos toros y los toreros… tenemos una baraja de toreros que es impresionante. Creo que la tauromaquia tiene un momento histórico y creo que eso se tiene que reflejar en Madrid por el bien de todos y la grandeza de la Fiesta".

El epílogo de la Feria de San Isidor son dos festejos fuera de abono de los cuales uno está ya de No Hay Billetes y el otro, la Beneficencia, espera a los triunfadores para anunciarse. El primero es la Corrida In Memoriam de José Cuebero Yiyo con toros de Victoriano del Río para El Juli, Talavante y Roca Rey que se celebrará una semana después del final de la Feria, el domingo 11 de junio. La Beneficencia será una semana después, el día 18.