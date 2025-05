Cristina Sánchez: "Ojalá y el día de mañana haya 100 mujeres toreras, esto está abierto para la que quiera"

La editorial El Paseíllo ha publicado recientemente el libro Cristina Sanchez. Mujer y torero. Una obra en la que la matadora de toros más reconocida de finales del siglo XX y principios del XXI cuenta su historia. La torero ha visitado la sección Los Libros del programa Es la Mañana de Federico de esRadio donde el catedrático de Literatura y cronista taurino Andrés Amorós ha contado que "Cristina Sánchez ha logrado cosas únicas" porque "es la primera mujer que ha abierto la Puerta Grande de Las Ventas y la primera mujer que ha dado la alternativa a otra mujer. Además de eso, ha triunfado no solo en España y en México y en muchos países. En alguna temporada toreó más de 100 corridas seguidas entre Europa y América y en total ha toreado unos 500 festejos".

Tras su retirada ha colaborado en radio y televisión, tuvo un negocio de modas, y ha sido apoderada de algunos toreos de primer nivel como Antonio Ferrera. Actualmente lleva la carrera de la gran promesa taurina de Portugal, el novillero Tomás Bastos que dejó una grata impresión hace una semana en Las Ventas durante la Feria de San Isidro. Sólo se ha vestido de luces en una ocasión tras cortase la coleta y fue en Cuenca en 2016 en un festejo a beneficio de la Fundación Aladina. Lo hizo también "para que sus hijos la vieran torear", ha dicho Amorós.

Según el catedrático de Literatura y experto en tauromaquia el libro Cristina Sánchez. Mujer y torero "tiene una buena fórmula" y "ha contado con la colaboración de un periodista taurino (Paco Aguado) que le ayuda, supongo, a redactar y que además, de vez en cuando, intercala párrafos para contextualizar la historia". Amorós ha añadido que la matadora de toros "lo cuenta todo con bastante sencillez" desde su "vida personal a la vida taurina" y lo hace "con una impresión de sinceridad y de normalidad".

"Una vocación" por la tauromaquia

Portada del libro.

Cristina Sánchez ha comentado que su padre "era bombero", pero "quiso ser torero en su día. Se casó muy joven y tuvo que bueno buscarse la vida, pero nunca dejó su su verdadera afición y pasión que era que era el toro". Una pasión que le "trasladó" a ella "primero como una afición desde muy niña" porque "desde muy pequeñita iba con él a los toros". Ha relatado que en la escuela taurina de su padre en Parla se fijó y aprendió desde la barrera antes de ir a la escuela de Madrid donde coincidió con grandes figuras de la época como El Juli, uno de sus grandes amigos en la profesión.

"Soy la segunda de cuatro hermanas, pero mis hermanas no han decidido ponerse delante de ningún toro. Y por eso digo que al final esto es una vocación, es algo con lo que con lo que naces. Mi padre fue la persona que más claro me lo puso al principio me dijo que era muy difícil para un hombre y que para una mujer es casi imposible. Pero soy una mujer bastante tozuda y me gusta, sobre todo, llegar hasta el final de aquello que me propongo. Y en aquel entonces no sabía hasta dónde podía llegar", ha contado Cristina Sánchez.

Sobre si lo ha tenido complicado llegar arriba en el mundo del toro la matadora de toros ha indicado que ha "tenido muy claro" que "tenía que pasar por todas las metas que tiene que seguir cualquier profesional en el toro. Viví una época que aunque la mujer ya estaba muy avanzada y tenía muchos derechos, pero siempre existía un poco ese coletilla que tiene el mundo del toro en el que siempre ha predominado el hombre".

La idea de contar su historia en este libro surgió porque "hay muchos tópicos" e "historias contadas que al trasladar una mentira contada muchas veces se convierte en una realidad o para la gente se convierte en una realidad". Decidió escribirlo porque "a veces escuchaba a personas hablar de de mi historia y yo decía, ¿pero es la mía o es la de otra persona? Me llamaba mucho la atención eso y aunque me ha costado mucho decidirme hacerlo". El motivo es que "siempre parece que lo escribes con con algún fin de quejarte o de reproche" pero lo ha escrito "en un momento fantástico de mi vida, en el que estoy muy tranquila, en el que he hecho un viaje interior en el que me quita una mochila muy grande de prejuicios".

Convivir con naturalidad "en un mundo de hombres"

En el libro habla de que ha toreado con prácticamente todos los toreros de su generación salvo con tres, pero que no quiere flagelarse porque no era su "idea" ni su "rol". "Quería ser torero porque era mi pasión. Ni quería ser la primera mujer, ni en esto ni en lo otro, sino era mi profesión de torero y aquí cuento cuento esa realidad y creo que desmitifico muchos mitos". Cristina Sánchez ha destacado que pese a todo ha sido "tremendamente feliz en el mundo del toro".

Cristina Sánchez toreando

En este mundo "la responsabilidad" es algo "que se adquiere desde muy niño y además te la inculcan y vives con ella. Al final creces, te haces persona, te haces hombre, te haces mujer con todos esos valores y con todo lo que te inculca la tauromaquia". Sobre la muerte ha señalado que "aquí no se vive y se muere de mentira, sino se vive y se muere de verdad". También ha contado al comenzar muy joven se acaba conviviendo con gente más mayor y maduras antes por lo que "la responsabilidad es otra".

"He vivido en un mundo de hombres porque era así. No porque los hombres quieran que sea así, porque yo creo que todos tenemos los mismos derechos ahora mismo, mujeres y hombres, y todo está abierto. No hay un abanico grande en el que la mujer puede tener una incursión totalmente cien por cien en cualquier profesión. Y yo lo viví de una manera natural. He crecido, he aprendido, me relaciono perfectamente con ellos. Para mí es una cosa tan natural, tan natural y no he tenido ningún tipo de problema. Afortunadamente a mí no me ha pasado nada de eso (abusos) con todo lo que tildan al mundo del toro de machista. Yo he vivido entre ellos y tengo que agradecerles enormemente que a día de hoy sigo viviendo entre ellos. Ojalá y el día de mañana haya 100 mujeres, esto está abierto para la que quiera", ha reflexionado Cristina Sánchez.

Curro Vázquez y Julio Robles, sus referentes

La matadora de toros ha sido cuestionada sobre cuáles son sus toreros favoritos de la actualidad y entre risas ha dicho que el joven torero portugués que apodera, Tomás Bastos. Ha dicho Amorós que "es un torero con unas cualidades tremendas". Cristina Sánchez ha destacado "el oficio que tiene" para alguien "de su edad". Tiene "formas, ganas y cabeza".

En cuanto a toreros favoritos ha hablado de El Juli, compañero suyo de la escuela taurina de Madrid. "Yo he sido muy julista y siempre lo digo", ha apuntado Cristina Sánchez que ha añadido que "ha sido digno de admirar toda su carrera y cómo ha mantenido su nivel desde que era pequeño hasta que se retiró, que eso no es nada fácil y sobre todo para niños prodigios que normalmente es como un suspiro".

Ha contado también que ha tenido "siempre como referentes cuando empezaba a Julio Robles y a Curro Vázquez" quien confirmó "la alternativa" en Madrid. "Ahora mismo también tengo que decir que Morante de la Puebla es un torerazo impresionante de valor y de arte que trasciende mucho más allá de lo que es el toreo puro. Creo que las personas que trascienden a lo que son, incluso su profesión, tienen un halo muy diferente y Morante lo es", ha rematado.