Fortes: "Cambiar tu sino en dos tardes es muy difícil y eso sí que no me lo esperaba"

Saúl Jiménez Fortes (Málaga, 1990), ahora anunciado como Fortes, a secas, con el apellido de su madre, la novillera Mary Fortes, puso a todo el mundo de acuerdo en Las Ventas (eso sí que es difícil) el 21 de mayo en la corrida de Araúz de Robles de la pasada Feria de San Isidro. Esa actuación de Puerta Grande, malograda por la espada, le ha valido numerosos contratos en el resto de la temporada y repetir esta Feria de Otoño 2025. Fortes está anunciado el domingo 5 de octubre con toros de Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto y con Uceda Leal y Victor Hernández.

El matador de toros malagueño se cita con Libertad Digital en Las Ventas, unos días antes de trenzar el paseíllo en el coso. En los alrededores de la Monumental varios aficionados que acuden al acto con los tres matadores del 5 de octubre que ha organizado Plaza 1 le piden fotografías y que les firme su cromo de la colección de Tauro Cromos, una de las sensaciones de la temporada. Fortes reparte sonrisas, firmas y conversaciones breves con cada uno de los que le piden el enésimo selfi que aguanta estoicamente.

Libertad Digital: ¿Es bonito ver que después de tantos años hayas logrado este reconocimiento?

Fortes: Sí, muy bonito, la verdad. Un reconocimiento que sí sentía de antes, que he sentido otras veces. Sentía antes el reconocimiento de los compañeros, pero es bonito, sobre todo, ver que se ha generado una ilusión por verme torear. Durante todo el año he visto mucha gente en muchas plazas de toros que han viajado para verme. He encontrado gente en Málaga y la misma gente siguiéndome a muchos sitios diferentes, en Pamplona, en Bilbao... Gente que planifica sus vacaciones por y para verte. Eso es bonito.

LD: Cuando empezó esta temporada ¿te imaginabas que ibas a acabar la temporada con el número de contratos con los que la vas a terminar y con la repercusión que han tenido tus actuaciones?

Fortes, posando en Las Ventas.

F: Bueno, es uno de los propósitos que uno se marca. Al final las cosas no salen por casualidad, pero sí es verdad que muchas veces la vida te regala, no sé, cosas superiores a las que uno se imagina. Quizá el número de contratos pues es uno de los propósitos que sí tenía, relanzar mi carrera, pero sí es verdad que prácticamente todos esos contratos han sido en las grandes ferias, eso quizá es lo que marca la diferencia, porque 20 contratos, 22 no suena mucho, pero plazas de tercera han sido dos o tres y todas con un sentido. Entonces, el poder haber entrado en las ferias prácticamente con sólo dos actuaciones, la del año pasado en Málaga y la de Madrid... Cambiar un poco tu sino en dos tardes es muy difícil y eso sí no me lo esperaba.

LD: Teniendo en cuenta que lo de Madrid fue en mayo, con gran parte de la temporada ya avanzada.

F: Sí con gran parte de la temporada ya hecha por eso gran parte de los contratos también estaban hechos del suceso del año pasado en Málaga. Pero normalmente Málaga no es decisiva en una temporada y con dos toros en Madrid que no fueron los mejores que han salido en la Feria de San Isidro y habiéndolos pinchado. Creo que todos esos condicionantes ponen en valor lo que ocurrió ¿no?

Lo de San Isidro lo viví como un grito, como algo que llevaba uno dentro guardado durante muchos años

LD: Vuelves a Madrid después del suceso de San Isidro. ¡Cómo rugió ese día la plaza y cómo la pusiste boca abajo! ¿Cómo lo viviste desde dentro?

F: En el momento con mucha concentración. Al final uno está metido ahí en ese momento, en desconectar con el toro, con lo que llevas dentro, con lo que puedes expresar. También lo viví como un grito, como algo que llevaba uno dentro guardado durante muchos años. Poder encontrarme de nuevo con la plaza de Madrid, que siempre he considerado que ha sido una de mis plazas, y que por hache por be no conseguía entrar en los carteles; entonces, era el día de sacar todo eso y creo que, de alguna manera, había como un sentimiento oprimido que tiene que salir. Creo que ese reflejo es el que vino de vuelta en el tendido. Todo lo que yo quería expresar y el rugido de Madrid que, de alguna manera, me lo devolvían.

Fortes, posando en Las Ventas.

LD: Esa tarde te quedaste, nunca mejor dicho, a las puertas de la Puerta Grande.

F: Sí, sí, de verdad que da mucha rabia, ¿no? Porque al final es muy difícil que se concreten todas esas cosas, pero la verdad que desde esa noche sentía más gratitud que rabia porque sé que es muy difícil lograr eso. Dar una gran tarde de toros en Madrid ya es para estar contento, orgulloso y, también, porque tenía el convencimiento de que en otro momento se iba a dar. No sé, ojalá. Tengo una intuición de que puede ser este año y poner un broche. Eso es lo que más desearía. Lo que más deseaba desde que llegué al hotel esa noche fue volver a Madrid, volver a dar una tarde de esa dimensión y darle el final que no tuvo, que merece y que merece la afición.

Algo que siempre me ha obsesionado y, que creo que es lo que me ha mantenido el foco, es simplemente ser mejor torero cada día

LD: Ha sido un torero que te han castigado mucho los toros. Has tenido percances de gravedad e, incluso, alguno que parecía menos serio, como lo del tobillo, fue una lesión que se alargó en el tiempo y que te ha llevado al banquillo. ¿Cómo has vivido esa situación y cómo te has mentalizado para llegar a esta remontada?

Fortes entrando en Las Ventas.

F: Bueno, he tenido muchos sucesos en mi vida, muchos percances. Todos ellos han sido aprendizajes también y que me han ido preparando para lo que ha ido viniendo. Cada vez que han sido percances más duros he tenido que sacar más de dentro. Entonces lo he solventado con pasión, con afición y, sobre todo, también con aceptación. Al final son cosas que vienen y uno no puede luchar contra ellas. Entonces lo único que tienes que hacer es centrarte en volver y en la rehabilitación. Algo que siempre me ha obsesionado y, que creo que es lo que me ha mantenido el foco, es simplemente ser mejor torero cada día. En mi cabeza no le he dado mucha importancia al hecho de volver a torear por haber superado nada, sino simplemente tenía que volver siendo mejor torero. Tenía que volver porque me siento torero y porque lo único que quería seguir haciendo era torear. Entonces era la siguiente corrida después un percance. No le das mucha más importancia a que haya sido grave, no grave, que hayas estado mucho o poco (tiempo parado) sino, simplemente, volver.

LD: Esta temporada y en los últimos años hemos visto un Fortes más asentado, con un punto más clásico ¿cómo has llegado a profundizar en tu tauromaquia? ¿Es el punto definitivo o esa tauromaquia sigue en evolución?

F: Bueno, yo pienso que las personas, los artistas y los toreros estamos en constante evolución y que si tú eres fiel toreando con lo que estás sintiendo en este momento y a quien eres es inevitable que seas otro torero porque cada día somos diferentes. Pero no siempre somos tan transparentes. Y bueno, siempre la vocación está tan viva de querer seguir profundizando y mejorando. Entonces, en estos años de silencio, de falta de contratos, esa era como la cara visible y dura. Y la cara amable era que tenía mucho tiempo para reflexionar sobre qué es lo que había hecho bien y mal antes. Y, sobre todo, a dónde quería ir, ¿no? Y en ese silencio se mejora mucho. Se avanza mucho porque tienes mucho tiempo para pensar y para poner en práctica cosas. Y creo que también ha venido bien cuando ha aparecido ese nuevo Fortes. De alguna manera ya estaba hace mucho tiempo, pero para la gente ha sido como algo muy evidente. Llevábamos mucho tiempo sin verlo, tengo un recuerdo de él de una manera y ha aparecido de otra. Creo que esas son las claves del suceso Fortes por así decirlo, de revelación en esta etapa.

El cartel es especial porque somos tres toreros marcados por un corte clásico, de pureza y de sinceridad. Está muy bien pensado para la afición de Madrid

LD: Ya llevas casi 15 años de alternativa. Has pasado de ser un torero de culto a ser un torero que te reconocen los aficionados y van siguiéndote. ¿Eso te da un punto de responsabilidad?

Fortes firmando un cromo a un aficionado

F: Sí, creo que al final es una profesión que es exigente y que es difícil estés en el lugar que estés. Cuando estás abajo porque no tienes contratos y nadie confía en ti y cuando estás arriba y todo el mundo confía en ti, pues tienes la presión, la exigencia, la responsabilidad, el tener que estar al nivel en el que están los otros compañeros o al que tú has estado en alguna ocasión. Te has podido tirar 15 años para lograr una tarde como la de Málaga del año pasado y, sin embargo, partes de ahí y ya cualquier persona que va a verte quiere ver eso; quiere ver esa excelencia que te ha costado toda una vida. Son las reglas del juego y yo como aficionado, también me comporto así, ¿no? O sea que también soy exigente conmigo y quiero dar lo mejor de mí cada vez. A veces se puede y a veces no.

LD: A Madrid siempre vienes arropado por unos compañeros que no lo ponen fácil, ¿no? ¿Cómo ves la corrida del domingo? ¿Cómo ves a tus compañeros y cómo puedes sobreponerte a ellos?

F: Siempre que uno va a Madrid, igual que yo voy con el máximo compromiso, los compañeros van igual. Es decisivo y todos, digamos, echamos el resto en Madrid, o al menos con ese planteamiento se viene o se puede. Creo que el cartel es especial porque somos tres toreros marcados por un corte clásico, por un corte de pureza, de sinceridad. Creo que es un cartel muy bien pensado para la afición de Madrid y para este momento y en función de lo que ha ocurrido en esta plaza en San Isidro. Entonces, eso yo creo que facilita mucho las cosas. Cuando uno programa un cartel para un tipo de público, el tipo de público normalmente viene pensando en lo que quiere ver y suelen ser tardes bonitas, una buena tarde de toros. Así lo veo. Después uno se llevará un lote más favorable, otros menos, uno podrá expresar, otros no, pero yo creo que son toreros que están en muy buen momento que saben torear muy bien y que pueden impactar en cualquier momento.

LD: Se ha llegado además a una Feria de Otoño con éxito de abonado, con una plaza a reventar. Eso un torero ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve este resurgir de la afición y que se vuelva a hablar de toros?

F: Me siento afortunado de que se haya revertido la situación de hace 10-15 años para acá. Ahora ha cambiado mucho y poder hacer el paseíllo prácticamente a plaza llena pues eso no tiene precio.

LD: La televisión. ¿Cómo es de determinante para la tauromaquia y los toreros que se televisen los festejos tanto en abierto como en algún canal temático?

F: La televisión en las grandes ferias creo que hace que todo cobre otra dimensión, otro alcance, y que llegue a muchísimas más personas, más hogares, y creo que eso va en beneficio de la tauromaquia. Todas esas personas que a través de la televisión pueden ver una corrida de todos en cualquier momento pueden ir a una plaza de toros. Llegas a personas que por logística no pueden estar porque están lejos o a personas que por su poder adquisitivo no puedan ir o que, directamente, no tengan tanta afición y desconocen el toro y es un descubrimiento y una revelación. Una de las grandes conclusiones de los últimos años es que televisar festejos en cadenas públicas ha tenido unas audiencias brutales y muy contundentes. El toreo está más vivo que nunca y sigue interesando. Como torero, que una de tus faenas salga en esos medios hace que tenga una importancia muchísimo más grande y sea más reconocible.

LD: De la pandemia al día de hoy estamos viendo cada vez más gente joven en los tendidos. ¿Hay futuro? ¿Cómo podemos retener a esta gente nueva que se está acercando a la tauromaquia y que quizá no tiene el bagaje de los aficionados?

F: Es cierto que después de la pandemia ha habido un giro a favor de la tauromaquia. Están yendo más jóvenes que nunca a los toros, eso es una evidencia. Creo que no hay nada más que hacer. Así acercando la tauromaquia a todos los rincones del mundo, a todas las personas, y todo aquel que conoce el toreo de cerca porque ha ido a una gran tarde de toros en una plaza, bien porque conoce el toro en su hábitat, creo que el toro tiene ese magnetismo que te atrapa y te hace volver y volver y quieres cada vez conocer un poquito más. Simplemente hay que acercar la tauromaquia a todo aquel que lo desconoce y quitar complejos. Hablar de toros en la calle, en tu día a día, en el trabajo… quitar todo ese complejo es el único consejo que daría para hacer más cercana la tauromaquia a cualquier persona que la desconoce. Una vez que se acerca ya la tauromaquia tiene la suficiente grandeza como para atrapar, mantener y retener a cualquier persona.

LD: Viendo lo sucedido y en Colombia y México y que los socios del Gobierno español tratan de revocar la ley que protege a la tauromaquia ¿El mundo del toro ha conseguido frenar la tentativa antitaurina?

F: Yo soy una persona optimista y creo que en España el toreo está más vivo que nunca, por lo menos en estos últimos 25-30 años. Creo que hay una gran inercia a favor aunque haya disminuido algo el número de espectáculos la gente está yendo a los toros más que nunca. Lo que sí me preocupa es la falta de libertad en ocasiones. Que la ley o que el Gobierno en el país que sea, como ha sucedido en Colombia o en México, arbitrariamente condiciones a la población. Y me preocupa no sólo por el toro sino por cualquier otro aspecto que nos condicione nuestro día a día y que por un Real Decreto se impone y hace que cambien las reglas del juego. Tengo un amigo que dice que "lo que se quita por ley, por ley vuelve" y espero que tenga razón y ojalá en México y en Colombia se revierta la situación. Creo que ahora mismo sería el único efecto que podría hacer quitar los toros en España porque el toreo tiene mucha fuerza. Creo que hay seguir estando alerta y seguir llevando el toreo a todo el mundo y sobre todo mantener un compromiso firme con recuperar Sudamérica, Quito, mejorar la tauromaquia en Venezuela, revertir lo de Colombia y hacer todo lo posible por reabrir Barcelona. Creo que nos quedan muchos retos por cumplir como estamento y ojalá tengamos el compromiso y el valor para hacerlo.

LD: Estás mirando por ahí para ver el ruedo. (El torero fija su mirada en un hueco abierto en la puerta de arrastre por el que se ve la arena de la Monumental)

F: (Esboza una sonrisa) Ya uno se imagina…

LD: Da un poco de impresión entrar en Las Ventas ¿no?

F: No te deja indiferente.