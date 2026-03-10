Así será la Copa Chenel 2026: 13 corridas de toros, festejos nocturnos y final en Las Ventas

La Copa Chenel ya tiene fechas y carteles para su sexta edición que comienza el próximo 28 de marzo en San Agustín del Guadalix. Este certamen impulsado por la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid es el eje de la Fiesta del Toro de la región que lleva funcionando desde la pandemia y ha lanzado a numerosos toreros.

18 matadores de toros de España, México, Perú y Francia y 26 ganaderías serán los protagonistas de esta edición. García Pulido, Alejandro Chicharro, Mario Navas, Tomás Campos, Fabio Jiménez, Héctor Gutiérrez, El Rafi, Jorge Isiegas, Tomás Angulo, Juan Miguel, Alberto Durán, Manuel Perera, Fernando Plaza, Alejandro Marcos, Manuel Diosleguarde y Álvaro Burdiel, Javier Cortés y Juan Carlos Cubas son los toreros que lucharán por el trofeo en una final que se celebrará por primera vez en la Monumental de Las Ventas.

La gran final en Las Ventas el 30 de julio será una corrida nocturna, al igual que las de las tres semifinales para evitar los rigores del verano madrileño. 13 son las localidades de la Comunidad de Madrid que van a celebrar festejos de esta edición del certamen que lleva el nombre del insigne Antonio Chenel Antoñete. En Las Ventas conoceremos al sucesor de Sergio Rodríguez, triunfador de la edición de 2025. En las otras ediciones celebradas vencieron Víctor Hernández en 2024; Isaac Fonseca, en 2023; Francisco de Manuel, en 2022 y Fernando Adrián, en 2021.

Las entradas de la Copa Chenel vuelven a ser aumentadas para todos los bolsillos. Así, la entrada general tendrá un coste de 15€. Mientras que, para menores de 26 años, mayores de 65, grupos de más de 10 personas y para los amigos de la Fundación Toro de Lidia tendrán un coste de 10€. Además, la Copa Chenel contará con un bono general que incluirá los 13 festejos del certamen y costará 100€.

Carteles de la Copa Chenel 2026

Fase clasificatoria:

28 de marzo (18:00h) – San Agustín del Guadalix. Toros del Partido de Resina y Moreno Pérez-Tabernero para Tomás Campos, Héctor Gutiérrez y Mario Navas

11 de abril (18:00h) – Miraflores de la Sierra. Toros de Pedraza de Yeltes y Flor de Jara para Juan Carlos Cubas, Manuel Diosleguarde y Alejandro Chicharro

18 de abril (18:00h) – Algete. Toros de Condessa de Sobral y Guerrero y Carpintero para Javier Cortés, El Rafi y Álvaro Burdiel

19 de abril (18:00h) – Valdilecha. Toros de Sao Torcato (Pinto Barreiros) y Las Monjas para Alejandro Marcos, Jorge Isiegas y Fabio Jiménez

25 de abril (18:00h) – Colmenar de Oreja. Toros de María Cascón y Martín Lorca para Tomás Angulo, Manuel Perera y García Pulido

3 de mayo (18:00h) – Valdemoro. Toros de Los Eulogios y Baltasar Ibán para Alberto Durán, Juan Miguel y Fernando Plaza

Segunda fase:

13 de junio (18:00h) – Daganzo de Arriba. Toros de La Machamona y Antonio López Gibaja

20 de junio (18:00h) – Moralzarzal. Toros de Aurelio Hernando y Antonio Palla

27 de junio (18:00h) – San Martín de Valdeiglesias. Toros de Castillejo de Huebra y Adolfo Martín

Semifinales:

11 de julio (21:30h) – Chinchón. Toros de Peñajara y José Cruz

12 de julio (21:30h) – Valdetorres de Jarama. Toros de Los Maños y La Palmosilla

18 de julio (21:30h) – Alalpardo. Toros de Victoriano del Río, Domingo Hernández y Zacarías Moreno

Gran Final: