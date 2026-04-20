Los percances más graves de Morante de la Puebla

Morante de la Puebla ha sido cogido por cuarto toro de García Jiménez esta tarde en la Feria de Sevilla. El toro, que había salido suelto, ha atropellado al cigarrero pasando por encima de él e infringiéndole una cornada en el glúteo. Muy dolorido, ha sido llevado en volandas hacia la puerta de la enfermería donde le esperaba una camilla.

Este contratiempo se suma a una larga lista de percances que ha sufrido el mítico torero a lo largo de su exitosa carrera profesional. Entre ellas, se encuentra la última, que tuvo lugar en Pontevedra el verano pasado.

En concreto, la cornada que sufrió en la ciudad gallega no fue menor, ya que fue una de las más serias de su carrera. Morante fue dañado por un toro de Garcigrande que le infirió una cornada de hasta 20 centímetros en el muslo derecho, con dos trayectorias. El parte médico apuntó a una herida profunda con afectación muscular y desgarro del abductor, lo que obligó a su traslado hospitalario con pronóstico grave.

Otra cogida muy impactante fue la que sufrió en Huesca en el año 2013, en la Feria de San Lorenzo de Huesca. El toro le alcanzó en la cara interna del muslo izquierdo, dejándolo tendido en la arena y obligando a una intervención urgente en la enfermería.

Pero lo más escalofriante no fue solo la herida. Los asistentes relataron cómo el animal lo zarandeó con el pitón dentro del muslo durante varios segundos, dejándolo prácticamente inerte antes de ser evacuado.

Además, en 2009, En San Sebastián de los Reyes, Morante de la Puebla sufrió una "cornada en región interna del tercio inferior del muslo izquierdo, con una trayectoria ascendente de unos 14-16 cm, la cual entró a través de las fibras musculares rompiéndolas y provocando una pequeña hemorragia. Dicha cornada respetó el paquete vásculo-nervioso que contusiona en toda la trayectoria. Se procede a la limpieza, sutura por planos y drenaje. Pronóstico grave" según el infome médico.

A estas tres cogidas se suma la de este lunes en plena Feria de Abril de 2026 en Sevilla, que ha obligado a trasladarlo a la enfermeria con toda la plaza en silencio.