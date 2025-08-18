Australia y Filipinas realizan maniobras militares tras el incidente con China y la polémica sobre Taiwán

Australia y Filipinas lanzaron este viernes su mayor ejercicio militar conjunto con el objetivo de practicar la manera en la que ambos países colaboran y hacen frente a los desafíos de seguridad compartidos, así como "proyectar fuerza a grandes distancias en el Indopacífico", según un comunicado de prensa del Departamento de Defensa del Gobierno Australiano citando las palabras del vicealmirante Justin Jones de la Marina Real Australiana .

El ejercicio Alon 2025 se realizó por primera vez en el año 2023 dentro del programa australiano Indo-Pacific Endeavour. Desde Australia han remarcado que los ejercicios de 2025 suponen "la mayor actividad de proyección de fuerza conjunta en el extranjero" que ha realizado el país en la región en su historia reciente.

Alon 2025 está previsto que se extienda hasta el 29 de agosto y hasta esa fecha las Fuerzas Armadas de Filipinas y la Fuerza de Defensa Australiana llevarán a cabo entrenamientos cerca de las islas filipinas de Palawan y Luzón. En Alon (que significa ola en tagalo) participarán más de 3.600 personas, según el Departamento de Defensa del Gobierno Australiano.

De igual manera, está previsto que participen otras 530 personas aproximadamente de la Marina Real Canadiense y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Canadá aportará 180 personas, una fragata clase Halifax HMCS Ville de Québec y un helicóptero CH-148 Cyclone embarcado. Estados Unidos aportará unas 350 personas y un avión de rotor basculante MV-22B Osprey.

Tensiones en la región

"Este ejercicio refleja el compromiso de Australia de colaborar con sus socios para garantizar que mantenemos una región en la que se protege la soberanía estatal, se respeta el derecho internacional y las naciones pueden tomar decisiones sin coacción alguna", ha señalado el vicealmirante Justin Jones en el mismo comunicado que da inicio al Alon 2025.

Estas palabras se pueden relacionar con el incidente del lunes pasado entre China y Filipinas en el atolón de Scarborough (ubicado cerca de Luzón). En este área Filipinas había desplegado dos barcos para apoyar la navegación de embarcaciones pesqueras. Desde los guardacostas filipinos acusaron a navíos chinos de llevar a cabo "maniobras peligrosas" y haber provocado la colisión entre un buque de la guardia costera china y el Ejército de ese mismo país.

De igual manera, ese mismo lunes el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., señaló que una invasión de Taiwán por parte e China "arrastrará" al archipiélago "contra su voluntad al conflicto". Desde la llegada al poder en el año 2022 del presidente filipino el país ha reforzado su alianza con Estados Unidos y su postura frente a las reclamaciones chinas.