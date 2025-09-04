Una avería en el Falcon obliga a Sánchez a regresar a Madrid cuando viajaba a la cumbre sobre Ucrania

El avión oficial en el que viajaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania ha sufrido una avería a mitad de camino que le ha obligado a regresar a Madrid. El avión ha tenido que dar la vuelta cuando llevaba 40 minutos de vuelo. No se han precisado aún la naturaleza de la avería.

El Ejecutivo ha informado de ese problema en el avión que impedirá a Sánchez estar presente físicamente este jueves en esa reunión de líderes en apoyo a Ucrania. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo participará en el encuentro por videoconferencia, como lo harán otros líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el primer ministro británico, Keir Starmer.

La Coalición de Voluntarios por Ucrania agrupa a 35 países, la mayoría de ellos europeos y está presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. En la reunión se va a nalizar el trabajo realizado en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania y las consecuencias de que Rusia siga rechazando la paz.

La ausencia física de Sánchez en la reunión vuelve a privarle de la foto con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, tras su ausencia en la Casa Blanca el pasado 19 de agosto, en una reunión en la que no estuvo invitado junto a la plana mayor de los mandatarios de la Unión Europea que arroparon al presidente ucraniano tras la reunión de Trump con Putin en Alaska.