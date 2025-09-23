La Royal Navy presenta su sexto submarino de clase Astute y comienza la construcción del siguiente clase Dreadnought

El Rey Carlos de Inglaterra ha puesto oficialmente en servicio el sexto submarino de ataque de la clase Astute de la Marina Real británica: el HMS Agamemnon. De igual manera, durante la jornada de este lunes también se cortó acero para dar inicio a la construcción del HMS King George VI, el cuarto de la clase Dreadnought.

El buque HMS Agamemnon es de propulsión nuclear, pesa 7.400 toneladas y tiene 97 metros de largo. Ahora completa su programa de pruebas y puesta en servicio antes de partir a Barrow para realizar pruebas en el mar.

Today, his Majesty King Charles III visited our Barrow-in-Furness site to celebrate the commissioning of the newest Astute class submarine, HMS Agamemnon. This nuclear powered submarine, the sixth of seven in its class, will soon begin sea trials after completing her…

Ese mismo día, antes de la presentación, el Secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, cortó el primer acero para dar comienzo de manera oficial a la construcción del HMS King George VI, que Bae Systems se encuentra construyendo junto a Defence Nuclear Enterprise. Los submarinos Dreadnought están pensados para entrar en servicio en la década de 2030 y sustituir a los submarinos de clase Vanguard.

"Es un privilegio celebrar estas ceremonias en nuestro astillero", ha señalado el director general del negocio de submarinos de BAE Systems, Steve Timms.

"El corte de acero del cuarto submarino Dreadnought demuestra el importante progreso que hemos logrado en el programa, mientras que el sexto submarino de la clase Astute, el HMS Agamemnon, se une a la larga y distinguida lista de buques construidos en Barrow que se incorporarán a la Marina Real Británica", añade.

"Espada y escudo de la flota"

El diario inglés UK Defense Journal señala que el HMS Agamemnon se unirá a los otros cinco de la clase Astute en la Base Naval HM Clyde. El Agamemnon cuenta con la capacidad de desplegar torpedos Spearfish y misiles de crucero Tomahawk.

Cuando el submarino esté operativo la misión del Agamemnon será la de ser "espada y escudo de la flota", ya que se encargará de tareas defensivas como las protección de los grupos de ataque de portaaviones y de atacar con los Spearfish o Tomahawk a los buques y submarinos hostiles, según la nota de prensa de la Royal Navy británica.