La fragata F104 Méndez Núñez regresa a España tras seis meses de adiestramiento militar y labor comercial en Asia

La fragata F104 Méndez Núñez de la Armada ha regresado este lunes a su base en el Arsenal de El Ferrol (La Coruña) tras casi seis meses de navegación ininterrumpida. El buque, que ha estado bajo el mando del capitán de fragata Jaime Muñoz-Delgado Pérez, ha recorrido más de 38.000 millas náuticas, visitado 12 países y participado en maniobras con numerosas marinas aliadas y socios estratégicos de la región Asia-Pacífico.

La unidad zarpó a finales de abril y se integró en el grupo de combate del portaaviones británico HMS Prince of Wales, dentro de la operación internacional Highmast. Durante su despliegue, la fragata operó en algunos de los escenarios marítimos más relevantes del planeta, desde el mar Mediterráneo hasta el mar de Japón, reforzando la cooperación con países como Japón, Australia, India, Tailandia y Filipinas.

El despliegue ha incluido ejercicios navales, escalas diplomáticas y apoyo a misiones internacionales de seguridad marítima. En su tránsito de regreso, la fragata colaboró con la operación Atalanta de la Unión Europea, contribuyendo a la protección de buques del Programa Mundial de Alimentos en el golfo de Adén, y participó en operaciones de la OTAN en el Mediterráneo, como Sea Guardian y Noble Shield.

Pero estas misiones en la zona Asia-Pacífico van más allá del adiestramiento militar. También representan una importante labor comercial para la industria española, ya que las fragatas F-100 son un escaparate del potencial tecnológico y operativo de Navantia. Cada visita y cada ejercicio suponen una oportunidad para mostrar la fiabilidad de un diseño que compite en el mercado naval internacional frente a gigantes como Estados Unidos, Corea del Sur o Japón.

Las F-100, construidas en los astilleros de Ferrol, se han consolidado como uno de los principales éxitos de la ingeniería naval española. Su sistema de combate Aegis y sus capacidades de defensa aérea han despertado el interés de varios países, lo que convierte cada despliegue en una demostración práctica de su rendimiento. La Armada, además de entrenarse, actúa como embajadora de la tecnología nacional.

Para el comandante Muñoz-Delgado, la misión ha sido un hito profesional y humano. "Volvemos a casa orgullosos por haber cumplido nuestra misión y por haber demostrado la capacidad y fiabilidad de la 'Méndez Núñez'", ha declarado a su llegada. El oficial ha destacado la entrega de su dotación y la importancia de mantener la presencia española en el Indo-Pacífico, una región clave para la seguridad global y los intereses nacionales.