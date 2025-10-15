Leonardo DRS y KNDS se alían para ofrecer el potente obús CAESAR al Ejército de Estados Unidos

Las empresa Leonardo DRS y KNDS han anunciado este lunes la firma de un acuerdo de colaboración para poder ofrecer un obús autopropulsado de alto rendimiento al mercado de la defensa de los Estados Unidos. Las compañías tienen la intención de presentar el CAESAR al Ejército estadounidense. Este sistema ha sido probado en combate y ofrece precisión, adaptabilidad y un rápido despliegue, según explican desde Leonardo DRS, que será el contratista principal.

En una solicitud de información (RFI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicada a finales del mes de septiembre señalaban que "durante los últimos ocho meses, el Ejército de los Estados Unidos ha estado reevaluando sus objetivos de modernización y ajustándolos para respaldar mejor la nueva estrategia de la Iniciativa de Transformación del Ejército (ATI)". Por lo que tras un "análisis exhaustivo" desde Estados Unidos han confirmado "la importancia de los sistemas de artillería autopropulsada de 155 mm para el Ejército".

Una solución "madura"

El vicepresidente sénior y director general de la unidad de negocio Leonardo DRS Land Systems, Aaron Hankins, ha señalado que "la capacidad de los soldados para apuntar la artillería al objetivo de forma rápida y fiable es una misión crucial que el Ejército de los Estados Unidos está abordando". De igual manera también ha precisado que su asociación KNDS permitirá ofrecer al servicio "una solución madura, precisa y de alto rendimiento".

#NEWS: #LeonardoDRS and #KNDS announce a strategic teaming agreement to offer the CAESAR high-performance, self-propelled howitzer system to address the U.S. Army’s needs for greater range and improved mobility. It is a powerful, and combat-proven, system built for accuracy,… pic.twitter.com/stiSy7Buxx — Leonardo DRS (@LeonardoDRSnews) October 14, 2025

Por su parte desde KNDS se han mostrado contentos con la colaboración con Leonardo DRS "para ofrecer al Ejército de los Estados Unidos una solución asequible basada en un sistema de artillería muy robusto, preciso y de eficacia probada en combate", según las palabras del director de ventas de KNDS Francia, Olivier Travert.

El CAESAR

Desde la web oficial de Leonardo señalan que el CAESAR 6x6 es un sistema de artillería móvil que busca satisfacer la demanda de Ejército de Estados Unidos para lograr mayor alcance y movilidad. Leonardo DRS actuará como contratista principal y KNDS aportará su experiencia en sistemas de artillería móvil.

"Juntos, buscamos proporcionar al Ejército estadounidense una solución probada en combate, adaptada a los campos de batalla modernos", señalan desde la página oficial del CAESAR 6x6.

En cuanto a su potencia de fuego, este sistema está equipado con un obús de 155 mm y semiautomático y el alcance de disparo efectivo es de 55 kilómetros con munición de largo alcance. Además también es compatible con las municiones guiadas y estándar que se emplean en la OTAN.