El JEMAD pide acelerar los programas de defensa para no recibir sistemas "obsoletos" y alerta de la falta de personal

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón, ha advertido este martes de que las Fuerzas Armadas están recibiendo sistemas militares "obsoletos" debido a los lentos y rígidos procesos de contratación del Ministerio de Defensa. Lo ha hecho durante una jornada organizada por Adalede y PwC, en la que ha reclamado que se agilicen los mecanismos administrativos para no lastrar a los ejércitos.

El máximo responsable operativo de las FAS ha explicado que muchos créditos destinados a inversiones en defensa llegan tarde o fraccionados, lo que impide optimizar su uso y retrasa la puesta en servicio de nuevas capacidades. Ha señalado que el problema no reside únicamente en el presupuesto asignado, sino en la incapacidad del sistema actual para ejecutar el gasto de forma eficaz, adaptada a la velocidad de cambio de la industria armamentística internacional.

Ha apuntado directamente a la ley de licitaciones de obras públicas como uno de los grandes obstáculos. Aunque ha reconocido su carácter garantista, ha lamentado que los plazos para presentar ofertas y remitir documentación resultan excesivamente largos para un sector marcado por la innovación. Según ha dicho, esta burocracia provoca que se reciba equipamiento anticuado cuando ya es necesario sustituirlo por versiones más avanzadas.

López Calderón ha defendido la necesidad de modificar esta normativa para que se adecue a los ciclos de vida de los sistemas de armas y permita responder con eficacia a las exigencias estratégicas del momento. También ha propuesto impulsar una ley de financiación específica para Defensa, similar a la existente en otros países europeos, que otorgue estabilidad, flexibilidad y previsión a los programas de adquisición de capacidades críticas.

Siguiendo con los problemas a los que se enfrentan las Fuerzas Armadas, ha alertado de que el personal militar es "insuficiente tanto cuantitativa como cualitativamente", debido a la aparición de nuevos dominios de combate como el ultraterrestre, el cibernético y el cognitivo. Estas áreas, ha señalado, requieren especialistas altamente formados, perfiles que España está empezando a generar, pero cuya disponibilidad actual está muy por debajo de las necesidades.

Para revertir esta situación, el JEMAD ha reclamado mejorar las condiciones de vida de los militares, reforzar su bienestar y garantizar retribuciones acordes con su nivel de responsabilidad. Ha subrayado que la vida militar exige sacrificios que deben ser reconocidos mediante incentivos, estabilidad y oportunidades de desarrollo profesional capaces de atraer y retener talento en unidades cada vez más tecnificadas.

En cuanto a la cooperación europea, el JEMAD ha advertido de las presiones para avanzar hacia la comunalidad de sistemas de armas, un modelo que, según ha dicho, podría perjudicar a la industria española. Ha señalado que aceptar un único modelo de fragata o vehículo significaría renunciar a capacidades propias y debilitar los astilleros y empresas nacionales, cuya supervivencia considera esencial para mantener la autonomía estratégica del país.