Francia recupera el servicio militar con un nuevo modelo voluntario para jóvenes

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado la creación de un servicio militar voluntario destinado a jóvenes de 18 y 19 años, que comenzará a funcionar en el verano de 2026. La medida, presentada como respuesta a un entorno internacional "cada vez más amenazante", pretende reforzar la capacidad de defensa del país sin reintroducir la conscripción obligatoria suspendida en 1996.

El programa tendrá una duración de diez meses: un mes de formación básica seguido de nueve meses de servicio activo dentro de unidades militares en territorio nacional, ya sea en Francia continental o en los departamentos de ultramar. Los voluntarios recibirán una retribución mensual en torno a los 900-1.000 euros, además de alojamiento y manutención durante todo el periodo de servicio.

En su primer año, el Gobierno espera captar alrededor de 3.000 jóvenes, con un objetivo de expansión progresiva que alcance los 10.000 participantes en 2030 y llegue a 50.000 anuales hacia 2035. El Ejecutivo insiste en que se trata de un programa estrictamente voluntario, sin despliegues en zonas de conflicto ni obligaciones posteriores de permanencia en las Fuerzas Armadas.

El Elíseo defiende que este sistema permitirá aumentar significativamente la reserva operativa del país, reforzar tareas de seguridad en territorio francés y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Las autoridades aseguran que el servicio proporcionará competencias útiles para la vida civil, desde disciplina y liderazgo hasta formación técnica básica.

Además, Macron ha subrayado que el proyecto busca estrechar los vínculos entre la juventud y las instituciones del Estado, en un momento en el que Francia trata de consolidar su papel militar en Europa. El Gobierno considera que esta iniciativa contribuirá a "implicar a una nueva generación en la defensa nacional" y a fortalecer el compromiso cívico en un contexto internacional cada vez más inestable.