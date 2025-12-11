Estados Unidos aprueba un partida récord para Defensa: 900.000 millones de dólares

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles el paquete anual de fondos para defensa, un texto que asigna hasta 900.000 millones de dólares e incluye partidas clave como el aumento de sueldo para los militares y nueva asistencia para Kiev. La medida, conocida como Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), salió adelante con un amplio respaldo bipartidista de 312 votos a favor frente a 112 en contra.

El proyecto legislativo no solo define el gasto militar, sino que establece condiciones políticas significativas. Entre ellas, destacan nuevas restricciones a las inversiones norteamericanas en el gigante asiático y la derogación de las sanciones a Siria. Sin embargo, uno de los puntos más tensos es el ultimátum dirigido al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, amenazando con bloquear parte de su presupuesto de viajes si no entrega imágenes sin editar de las operaciones contra el narcotráfico.

Esta exigencia responde a la polémica generada por los ataques a embarcaciones en el Caribe. El Congreso demanda claridad sobre si las fuerzas estadounidenses cumplieron con el reglamento o si, como se sospecha en un incidente reciente, se violó el Manual de la Armada al realizar un segundo bombardeo con el objetivo de matar a supervivientes que habían quedado a la deriva tras un primer impacto.

Por otro lado, la normativa ha despertado la alarma en los organismos de seguridad civil debido a la sección 373. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, ha denunciado que esta cláusula otorga a las Fuerzas Armadas acceso sin restricciones al espacio aéreo de la capital, revirtiendo los protocolos establecidos tras un grave incidente aéreo a principios de año.

Tanto la NTSB como la alcaldía de Washington advierten de que eliminar la obligación de que los aviones militares comuniquen su posición supone un retroceso de seguridad inaceptable. Las autoridades locales insisten en que la medida pone en riesgo tanto a la aviación comercial como a los residentes, ignorando las lecciones aprendidas tras el conato de accidente cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.