Australia completa el envío de 49 carros Abrams M1A1 a Ucrania para que Kiev resista al invasor ruso

Australia ha culminado la transferencia de 49 carros de combate M1A1 Abrams a Ucrania como parte de su programa de asistencia militar frente a la invasión rusa. Se trata de vehículos retirados progresivamente del servicio australiano tras la llegada de la versión M1A2, y que ahora pasan a reforzar las capacidades blindadas del Ejército ucraniano en un momento crítico del conflicto.

La operación forma parte de un paquete de ayuda valorado en unos 245 millones de dólares australianos (casi 140 millones de euros), integrado en un esfuerzo total que supera los 1.700 millones desde el inicio de la guerra. Más de 1.500 millones de esa cifra corresponden a apoyo estrictamente militar, lo que convierte a Australia en uno de los principales contribuyentes a Ucrania fuera del ámbito de la OTAN.

El traslado de los carros ha supuesto un desafío logístico de primer nivel. Los Abrams fueron enviados por vía marítima desde Australia hasta Europa, donde se completaron tareas de puesta a punto antes de su entrega final. Fuentes oficiales han subrayado que los vehículos llegaron en condiciones operativas, tras un proceso supervisado por personal militar australiano y socios internacionales.

Según informaciones procedentes de Ucrania, parte de estos carros ya han sido integrados en unidades de primera línea. Las tripulaciones ucranianas habrían adaptado algunos sistemas de protección y comunicaciones para adecuarlos a las condiciones reales del frente, especialmente ante la amenaza de drones y munición merodeadora empleada de forma masiva por las fuerzas rusas.

Los M1A1 Abrams aportan a Ucrania un salto cualitativo en potencia de fuego, protección y conciencia situacional. Armados con un cañón de 120 milímetros y dotados de blindaje compuesto avanzado, estos carros refuerzan el núcleo de medios occidentales junto a Leopard 2 y Challenger 2, aunque su mantenimiento exige una compleja cadena logística.