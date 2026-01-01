Alemania dice que el proyecto FCAS para el caza de sexta generación sigue en el aire hasta que se reúnan Macron y Merz

Alemania y Francia han aplazado indefinidamente la decisión sobre el futuro del proyecto europeo FCAS (Future Combat Air System), el programa destinado a desarrollar un caza de sexta generación junto con España. Fuentes del Gobierno alemán han confirmado que la cuestión no se abordó en el último Consejo Europeo debido a la "amplia agenda" de política exterior y seguridad de ambos países, sin fijar una nueva fecha para retomar la decisión.

El diario alemán Hartpunkt ha informado de que un portavoz del gobierno germano ha explicado que ni el presidente francés Emmanuel Macron ni el canciller alemán Friedrich Merz pudieron incluir el proyecto en sus recientes conversaciones de alto nivel. La decisión, que inicialmente se esperaba para agosto y luego se trasladó a finales de 2025, queda ahora en suspenso hasta que ambos líderes de los dos países encuentren espacio político para tratarlo.

FCAS es en estos momentos el mayor programa de defensa europeo y tiene como objetivo diseñar y fabricar un caza de sexta generación capaz de sustituir a los cazas Eurofighter y Rafale actualmente en uso. Además, incluye una nueva generación de drones y sistemas conectados en red. La guerra abierta entre las direcciones de Dassault y Airbus, en las que la española Indra es un convidado de piedra, tienen el programa al borde del abismo.

De este modo se prolonga la incertidumbre sobre la viabilidad del FCAS, programado para entrar en servicio sobre de 2040, pero que acumula ya sus primeros retrasos, y reabre el debate sobre la autonomía estratégica europea. Actualmente, hay dos programas para desarrollar un sistema aéreo de este tipo (el FCAS y el liderado por Reino Unido junto a Italia y Japón) y podría haber un tercero si Suecia decide finalmente ir en solitario.