Alemania ofrece su tecnología militar a India para que deje de comprar armamento a Rusia

Alemania ha movido ficha en las últimas horas ofreciendo a la India una alianza militar profunda. La propuesta de Berlín contempla desde maniobras conjuntas hasta la transferencia de tecnología de defensa, una estrategia diseñada para socavar la dependencia histórica de Nueva Delhi del armamento ruso en plena invasión de Ucrania.

En una declaración desde Gandhinagar, Friedrich Merz detalló la hoja de ruta: "Realizamos ejercicios conjuntos de nuestra Armada y Fuerza Aérea, pero queremos profundizar la cooperación de nuestras industrias de defensa". El objetivo es que la India diversifique sus proveedores y se convierta en un socio menos dependiente de Rusia.

La maniobra alemana apunta directamente a la línea de flotación de la influencia del Kremlin: reemplazar la columna vertebral de la Armada india. Berlín ofrece tecnología punta para sustituir los viejos sumergibles rusos, garantizando la seguridad en la cadena de suministros para las próximas décadas.

A pesar de la oferta, existen fricciones. La India ha aumentado sus compras de crudo ruso alegando una "necesidad nacional vital", desoyendo las presiones de Bruselas y Washington. Nueva Delhi denuncia el doble rasero de Occidente, que mantiene lazos estratégicos con Moscú mientras exige sacrificios a terceros.

Este acercamiento se enmarca en un giro de la política exterior europea hacia Asia. La visita coincide con una ofensiva diplomática occidental en el continente para buscar nuevos socios estratégicos frente al eje autocrático, sumándose a los viajes de líderes de Canadá o Italia a la región.