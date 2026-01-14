La fragata F103 Blas de Lezo se certifica con la Marina de EEUU en uno de los ejercicios navales más exigentes del mundo

La fragata F103 Blas de Lezo de la Armada ha zarpado de su base para iniciar en unas semanas su participación en el ejercicio Comptuex de la Marina de Estados Unidos, donde obtendrá una de las certificaciones operativas más exigentes del ámbito naval internacional. El buque partió de su base en Ferrol y, tras una breve escala en Rota, se dirigirá al Atlántico norte para integrarse en el grupo de combate del portaaviones CVN-77 George H.W. Bush.

El despliegue se prolongará durante aproximadamente dos meses, incluidos los tránsitos, y forma parte del ciclo de alistamiento operativo de la fragata. No es la primera vez que la F103 Blas de Lezo afronta este reto, ya que ya participó anteriormente en un Comptuex, una certificación que la Marina estadounidense exige a sus unidades antes de iniciar despliegues reales en escenarios de media y alta intensidad.

El ejercicio Comptuex somete a los buques participantes a un entorno de adiestramiento altamente realista, en el que intervienen portaaviones, escoltas, submarinos, buques anfibios y aviación embarcada. El objetivo es evaluar la capacidad real de un grupo de combate para operar de forma sostenida, poniendo a prueba no solo los sistemas de armas, sino también los procedimientos, la coordinación y la toma de decisiones bajo presión.

Durante el ejercicio, la F013 Blas de Lezo será evaluada de manera continua mientras opera lejos de territorio nacional y durante largos periodos en la mar. La dotación deberá responder a escenarios complejos y cambiantes, diseñados para reproducir situaciones reales de combate naval. La Marina de Estados Unidos considera este ejercicio uno de los más duros de su calendario anual de adiestramiento.

El comandante de la fragata, el capitán de fragata Pedro Ramos, ha subrayado que la participación en el Comptuex supone un hito relevante dentro del ciclo operativo del buque. Según ha explicado, el ejercicio permite elevar el nivel de adiestramiento, reforzar la cohesión de la dotación y extraer lecciones que posteriormente pueden incorporarse a la doctrina y procedimientos de la Armada española.

Uno de los principales beneficios del despliegue es el refuerzo de la interoperabilidad con la Marina estadounidense. Operar de forma continuada con unidades norteamericanas permite emplear procedimientos comunes, compartir estándares de planeamiento y comprobar en la práctica la plena integración operativa entre ambas marinas, un aspecto clave en operaciones aliadas y multinacionales.

La fragata F103 Blas de Lezo, perteneciente a la clase F-100, cuenta con el sistema de combate AEGIS, similar al de los destructores estadounidenses Arleigh Burke. Sus sensores de largo alcance y enlaces de datos tácticos compatibles facilitan su integración en el grupo de combate. España ya ha participado en Comptuex con éxito en anteriores ediciones, consolidando su presencia en ejercicios de máximo nivel.