El Ejército de Tierra se compromete con ATME a acabar con la plaga de ratas del Centro de Formación de Tropa de Cáceres

El Ejército de Tierra ha asumido el compromiso de erradicar la plaga de ratas detectada en el Centro de Formación de Tropa número 1 de Cáceres tras las denuncias formuladas por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). La situación, calificada de grave por la asociación profesional, afectaba directamente a las naves de alojamiento de los alumnos, generando un riesgo sanitario casi incompatible con la formación militar básica.

Según la respuesta remitida por el Mando de Personal, el acuartelamiento Santa Ana será sometido a un Programa Integral de Control de Roedores para cumplir con la normativa sanitaria vigente. ATME había alertado de la presencia continuada de ratas en dormitorios y zonas comunes, donde los reclutas conviven y almacenan efectos personales, lo que multiplicaba el riesgo de infecciones y enfermedades.

Entre las medidas pasivas anunciadas figura la renovación de cerramientos, con la sustitución de ventanas deterioradas por modelos abatibles en los dormitorios de los alumnos. También se procederá al sellado de grietas en paredes y techos y a la instalación de rejillas metálicas en la red de saneamiento para impedir el acceso de roedores a las instalaciones habitables por los nuevos efectivos de las Fuerzas Armadas.

El plan elaborado por el Ejército de Tierra incluye además un refuerzo en la gestión de residuos y la retirada de desperdicios, junto con charlas informativas dirigidas a los alumnos para evitar el almacenamiento de comida en taquillas o falsos techos. Estas prácticas, habituales en entornos de instrucción intensiva, habían contribuido a agravar la presencia de ratas en las naves de alojamiento.

A estas actuaciones se suman medidas activas como la sustitución de trampas de pegamento por sistemas más eficaces y la revisión de los portacebos con distintos rodenticidas. Las inspecciones técnicas, que hasta ahora eran quincenales, pasarán a realizarse semanalmente, según ha explicado la asociación, que ha advertido de que seguirá vigilante ante la situación en el centro de formación castrense.