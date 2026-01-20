GDELS-Santa Bárbara será el líder nacional del programa europeo para un nuevo vehículo de combate de infantería

GDELS-Santa Bárbara Sistemas será el líder nacional del proyecto europeo Auriga, una iniciativa impulsada por la Unión Europea para desarrollar el futuro vehículo de combate de infantería (IFV, por sus siglas en inglés). El programa está financiado por el Fondo Europeo de Defensa y busca reforzar la base industrial militar del continente mediante soluciones comunes. España tendrá un papel central en un proyecto considerado estratégico para la defensa terrestre europea.

Auriga se desarrollará a lo largo de los próximos 36 meses y contará con la participación de una amplia red industrial y tecnológica de 18 países europeos. El consorcio está integrado por algunos de los mayores fabricantes europeos del sector, entre ellos Leonardo, BAE Systems y KNDS. El objetivo es diseñar un vehículo modular, adaptable y preparado para los escenarios operativos del futuro.

El nuevo IFV europeo incorporará tecnologías avanzadas destinadas a mejorar la protección de la tripulación, la movilidad táctica y la conciencia situacional en el campo de batalla. El proyecto apuesta por capacidades disruptivas que permitan a los ejércitos europeos operar de forma conjunta y eficaz. La interoperabilidad entre fuerzas aliadas es uno de los ejes clave del programa comunitario.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Bruselas para reforzar la autonomía estratégica europea en materia de defensa. Auriga se alinea con otros grandes programas militares impulsados por la UE, como el FCAS o el Programa Europeo de la Industria de Defensa. El objetivo es reducir dependencias externas y consolidar una industria militar europea competitiva frente a terceros actores.

Dentro del proyecto, GDELS-Santa Bárbara asumirá un papel clave como integrador de sistemas. La compañía española aportará su experiencia como experto sistemista, encargándose de coordinar subsistemas y nuevas tecnologías bajo el concepto de Sistema de Sistemas. Esta función permitirá generar una arquitectura común para el vehículo y reforzar las capacidades industriales y tecnológicas nacionales.