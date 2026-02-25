Misiles de la Luftwafe en cazas Eurofighter del Ejército del Aire: Alemania y España afinan su interoperatividad

El Ejército del Aire y del Espacio ha completado en las últimas horas la integración de misiles aire-aire Meteor de la Luftwaffe alemana en los cazas Eurofighter Typhoon del Ala 14. Este pequeño hito logístico ha tenido lugar en la base aérea Mihail Kogalniceanu, en la localidad de Constanza (Rumanía), donde ambos destacamentos se encuentran desplegados en misión de Policía Aérea de la OTAN.

La integración ha sido ejecutada por un equipo mixto del Ala 14 español y efectivos del 71 Escuadrón de la Fuerza Aérea alemana. El trabajo conjunto ha permitido validar procedimientos técnicos comunes, mejorar la coordinación y reforzar la capacidad de actuación combinada en entornos expedicionarios, donde la estandarización de protocolos resulta clave para sostener operaciones aéreas de alta exigencia.

Se trata de la segunda ocasión en que estas unidades alcanzan un hito de estas características, tras la experiencia acumulada durante la misión de Policía Aérea del Báltico en 2022, en Estonia. En esta oportunidad, sin embargo, el avance ha sido mayor, al lograrse la integración de misiles Meteor de última generación, lo que incrementa notablemente las capacidades aire-aire del sistema, según han explicado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Que un Eurofighter español pueda operar con armamento suministrado por otra nación aliada constituye un avance tangible en la integración operativa multinacional. Durante los trabajos, los especialistas realizaron inspecciones técnicas y pruebas funcionales para asegurar la correcta integración del armamento en los sistemas del avión, garantizando los estándares de seguridad y eficacia exigidos.