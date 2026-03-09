Indra liderará el programa GIGaNTE para diseñar y fabricar chips avanzados basados en nitruro de galio

Indra liderará el proyecto de I+D+i GIGaNTE, una iniciativa destinada a impulsar en España el desarrollo de dispositivos electrónicos basados en nitruro de galio (GaN), un material clave para sistemas de defensa y comunicaciones avanzadas. El objetivo del programa es que la industria nacional disponga de capacidad completa para diseñar, fabricar e integrar este tipo de chips de altas prestaciones en el país.

El proyecto contempla el desarrollo de un proceso propio de fabricación basado en GaN que permitirá crear dispositivos capaces de operar en rangos de frecuencia muy exigentes. Entre los trabajos previstos figuran nuevos circuitos integrados especializados, conocidos como MMIC, así como técnicas de empaquetado avanzado que faciliten su integración en módulos y antenas más compactos, eficientes y fiables para sistemas de radar y comunicaciones militares avanzadas actuales.

La iniciativa, puesta en marcha a comienzos de este año, cuenta con un presupuesto superior a nueve millones de euros y tendrá una duración prevista de cuatro años. El programa se enmarca en el plan Misiones de Ciencia e Innovación del Gobierno y busca reforzar la autonomía tecnológica española en un ámbito considerado estratégico para la defensa y las telecomunicaciones avanzadas en Europa en los próximos años.

En el consorcio participan también varias compañías tecnológicas y centros de investigación españoles que aportarán capacidades complementarias en electrónica avanzada y diseño de circuitos. Entre ellas figuran Televes Corporación, SPARC Foundry y RBZ Robot Design, además de equipos científicos de distintas universidades que trabajarán en el desarrollo de arquitecturas GaN, caracterización de dispositivos y nuevos modelos electrónicos para aplicaciones de radar, guerra electrónica y comunicaciones seguras.

Uno de los objetivos del programa es crear por primera vez en España una cadena de valor completa que abarque desde el diseño de los dispositivos hasta su fabricación, integración y validación final. Esta capacidad permitiría reducir la dependencia exterior en un sector considerado crítico y situar a la industria española entre los pocos países con dominio completo de esta tecnología estratégica emergente en Europa occidental actualmente.

El proyecto se integra además en la estrategia industrial de Indra para reforzar el ecosistema nacional del chip y avanzar en tecnologías clave para defensa y aeroespacio. En este contexto, la compañía participa en la plataforma industrial SPARC Foundry y ha impulsado la construcción en Vigo de la primera fábrica española dedicada a chips GaN, destinada a apoyar futuros sistemas electrónicos de alta potencia para radar y comunicaciones seguras.