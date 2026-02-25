Escribano EM&E y EDGE Group crearán una empresa conjunta para vender armas remotas en Emiratos Árabes

Escribano EM&E y el gigante tecnológico árabe EDGE Group han firmado un acuerdo para constituir una empresa conjunta con sede en los Emiratos Árabes Unidos. La operación, sellada en las últimas horas en Madrid, supone un salto estratégico en la expansión internacional del grupo español y refuerza los lazos industriales entre ambos países en el ámbito de la defensa.

La futura sociedad nace respaldada por una cartera comercial estimada en 1.500 millones de dólares. Su foco principal será el suministro de estaciones de armas remotas avanzadas en Emiratos Árabes, un segmento en crecimiento dentro de los sistemas de defensa terrestre y naval. Estas soluciones permiten operar armamento a distancia, incrementando la protección de las tripulaciones y mejorando la precisión.

El acuerdo ha sido rubricado por Hamad Al Marar, consejero delegado de EDGE, y Fernando Fernández, CEO de Escribano EM&E. El acto ha contado con la presencia del embajador emiratí en España. Ambas compañías destacan que la joint venture no se limitará a la comercialización, sino que contempla capacidades industriales y tecnológicas propias en territorio emiratí.

La nueva empresa establecerá una estructura local con personal especializado en ventas, ingeniería y gestión de programas. El objetivo es desarrollar una base tecnológica estable en Emiratos que permita adaptar sistemas existentes y evolucionar hacia nuevas soluciones. La iniciativa encaja con la estrategia emiratí de reforzar su autonomía industrial en sectores considerados estratégicos.

Ambas compañías han explicado que la joint venture servirá como plataforma para futuros desarrollos conjuntos. Más allá de las estaciones remotas, el plan contempla explorar nuevos sistemas de defensa adaptados a las necesidades de clientes internacionales. Con esta operación, Escribano EM&E consolida su proyección exterior y refuerza su papel en el competitivo mercado global de tecnología militar.