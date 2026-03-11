GDELS-Santa Bárbara Sistemas acerca la industria de defensa al talento joven en AULA 2026

GDELS-Santa Bárbara Sistemas está participando durante estos días en AULA 2026 –la feria de la Educación y las salidas laborables– con el objetivo de acercar la industria de Defensa a los más jóvenes. La empresa busca mostrar a miles de estudiantes las oportunidades laborales que ofrece el sector industrial vinculado a la tecnología avanzada.

La iniciativa se desarrolla junto a la Fundación del Metal a través del programa "Generación del Metal", un espacio que pretende acercar la realidad de la industria a los estudiantes. La compañía quiere despertar vocaciones técnicas en áreas industriales con alta demanda de profesionales cualificados y reforzar el vínculo entre formación, innovación tecnológica y empleo especializado.

El director de Recursos Humanos de la compañía, Fidel Ayesta, ha subrayado durante el encuentro la importancia de atraer talento joven al sector. "Nos mueve lo mismo que impulsa AULA: acercar la industria a los jóvenes, promover el talento y combinar tradición y vanguardia para construir el futuro del sector", ha afirmado.

Ayesta también ha destacado la necesidad de preservar y actualizar los oficios industriales. Según ha explicado, la industria demanda perfiles técnicos especializados —como mecánicos, soldadores o expertos en electrónica— que trabajan bajo estándares de calidad militar y normativa de la OTAN, lo que exige formación técnica avanzada y constante actualización de conocimientos.

Durante la feria, la empresa también ha realizado demostraciones tecnológicas, entre ellas la exhibición del dron terrestre Wingbot, desarrollado junto a la Universidad Politécnica de Madrid en el marco del proyecto ROCIN. En la jornada ha participado además el director general de la compañía, Alejandro Page, que ha destacado la colaboración con universidades y centros de formación para captar talento joven.