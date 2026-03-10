Escribano EM&E cierra 9 acuerdos para el programa de obuses del Ejército a pesar de la guerra judicial que lo rodea

Escribano EM&E ha anunciado este martes la firma de nueve acuerdos de colaboración con empresas nacionales para el desarrollo de los nuevos sistemas de artillería autopropulsada del Ejército de Tierra, uno de los contratos más jugosos actualmente en lo que a la modernización de las Fuerzas Armadas se refiere, pues entre los obuses a cadenas y los de ruedas el montante económico asciende a más de 7.000 millones de euros.

La firma de estos Memorandos de Entendimiento tiene el objetivo principal de reforzar la base tecnológica e industrial del programa y garantizar que el desarrollo de estos sistemas militares se realice principalmente con capacidades industriales españolas. Los acuerdos se han cerrado con las siguientes empresas: Aicox, Alpe, Arquimea, Dicor, GMV, Nabla, Piedrafita, UMEC y Veiru. Todas ellas participarán con distintas capacidades tecnológicas e industriales.

Según han explicado desde Escribano EM&E, la integración de estas empresas permitirá mantener en territorio nacional el conocimiento técnico y la capacidad de producción de los nuevos sistemas de artillería. El objetivo es reducir la dependencia de suministros exteriores y reforzar la autonomía industrial de España en un ámbito estratégico como el de los sistemas de defensa terrestres.

El presidente de la compañía, Javier Escribano, ha asegurado que la cooperación entre estas empresas permitirá convertir el programa en "un verdadero proyecto de país". A su juicio, fortalecer el tejido industrial nacional es clave para que España pueda liderar su propia tecnología y mantener una base industrial sólida frente a los desafíos futuros en materia de defensa.

Lo llamativo de este movimiento empresarial es que se produce pese a que estos programas de obuses autopropulsados se encuentran en medio de una guerra judicial. Este programa fue entregado a dedo por el Ministerio de Defensa a una UTE integrada por Indra y Escribano EM&E, sin experiencia en desarrollar estos sistemas de armas, lo que provocó que GDELS-Santa Bárbara, que sí que tiene modelos en el mercado, recurriera a los tribunales.

GDELS-Santa Bárbara tiene recurrido el decreto del Gobierno que entregaba un adelanto económico a la UTE para iniciar este programa de armamento. También ha recurrido ante el Ministerio de Defensa la concesión a Indra y Escribano EM&E del contrato de los obuses autopropulsados, el paso previo para que la compañía pueda demandar la decisión gubernamental ante los tribunales.