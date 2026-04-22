Ucrania quiere robotizar su logística de primera línea de combate y que sólo se empleen drones terrestres

Ucrania ha puesto en marcha un ambicioso plan para transformar por completo su sistema logístico en el frente mediante el uso exclusivo de vehículos terrestres no tripulados (UGV). El Ministerio de Defensa busca sustituir progresivamente a los soldados en tareas de transporte en zonas de alto riesgo, en un contexto marcado por la intensificación de los ataques con drones y artillería en la línea de combate.

El objetivo fijado por las autoridades ucranianas es claro: que el 100% de la logística en primera línea se realice mediante sistemas robotizados. Para ello, Kiev prevé adquirir hasta 25.000 plataformas no tripuladas durante el primer semestre de 2026, duplicando ampliamente la capacidad disponible en el año anterior y acelerando el despliegue de esta tecnología en unidades operativas.

Este esfuerzo ya se traduce en contratos concretos. Según los datos disponibles, el Gobierno ucraniano ha firmado al menos 19 acuerdos con fabricantes por un valor aproximado de 210 millones de euros. Estas adquisiciones forman parte de una estrategia más amplia para escalar la producción y garantizar el suministro constante de sistemas en el frente.

En la práctica, los vehículos terrestres no tripulados (UGV) ya están desempeñando funciones clave en el campo de batalla. Entre sus principales misiones se encuentran el transporte de munición, el suministro de víveres y la evacuación de heridos. Solo en marzo de 2026 se registraron más de 25.000 operaciones realizadas por estos sistemas, más de 9.000 de ellas sólo en marzo, lo que refleja su creciente peso operativo.

El impulso a esta tecnología ha favorecido además la aparición de un amplio ecosistema industrial dentro de Ucrania. Más de 280 empresas participan en el desarrollo de soluciones no tripuladas, con más de 550 modelos distintos en distintas fases de producción o despliegue. Este crecimiento responde tanto a necesidades militares como a incentivos públicos y reformas regulatorias.

Más allá de la logística, el desarrollo de plataformas terrestres no tripuladas abre la puerta a nuevas aplicaciones en el campo de batalla. Ucrania ya trabaja en sistemas para el desminado, el combate directo y la defensa contra drones enemigos. Todo apunta a una evolución hacia un modelo de guerra cada vez más automatizado, donde la presencia humana se reduzca en las zonas más expuestas.