Ucrania sigue robotizando el campo de batalla: casi 25.000 misiones encomendadas a sus drones terrestres en 2026

Ucrania se está consolidando como uno de los principales referentes mundiales en el uso de sistemas terrestres no tripulados (UGV) en combate. Este proceso se ha acelerado de forma notable desde 2024, pasando de soluciones improvisadas a una integración real en operaciones. Los drones terrestres han dejado de ser una capacidad experimental para convertirse en una herramienta habitual en el campo de batalla.

Los datos publicados por el Ministerio de Defensa de Ucrania reflejan ese salto. En el primer trimestre de 2026, las Fuerzas Armadas realizaron cerca de 24.500 misiones con estos sistemas, más de 9.000 solo en marzo. La evolución es notable si se compara con noviembre de 2025, cuando se registraban unas 2.900 operaciones mensuales, lo que evidencia un crecimiento sostenido.

24,000 UGV missions in 2026.

24,000 times, machines moved forward instead of people.

Fewer risks for our defenders, growing pressure on the enemy. pic.twitter.com/xhhXem9Y8C — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 8, 2026

Este aumento también se ha trasladado a la estructura militar. En apenas unos meses, el número de unidades que emplean drones terrestres ha pasado de 67 a 167. Esta expansión confirma que los UGV ya forman parte del funcionamiento ordinario del Ejército ucraniano, con presencia en distintas brigadas y niveles operativos, y no como una capacidad limitada a unidades especializadas o experimentales.

En cuanto a su empleo, estos sistemas se utilizan principalmente en tareas de alto riesgo. Los drones terrestres realizan misiones de transporte de munición, suministro logístico y evacuación de heridos, además de reconocimiento en zonas expuestas. Su uso permite reducir la exposición directa de los soldados al fuego enemigo y mantener operativas líneas de apoyo en entornos especialmente peligrosos.

Ucrania emplea una amplia variedad de plataformas. Existen pequeños vehículos de ruedas para carga ligera, sistemas de evacuación médica y modelos armados capaces de proporcionar apoyo de fuego. También se están desarrollando versiones para desminado o ataque directo, incluidos drones terrestres con explosivos, lo que amplía su papel más allá de la logística hacia funciones claramente ofensivas.

Este desarrollo responde tanto a la presión operativa como a la necesidad de optimizar recursos humanos. La guerra ha acelerado la adopción de soluciones automatizadas, apoyadas en producción descentralizada y bajo coste. El resultado es un cambio doctrinal relevante, con los drones terrestres integrados en la maniobra táctica y convertidos en una referencia para otros ejércitos que observan la evolución del conflicto.