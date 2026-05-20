Unos drones desconocidos activan las alertas en Letonia y Lituania y obligan a miles de ciudadanos a buscar refugio

Las autoridades de Lituania y Letonia han activado este miércoles alertas por amenaza aérea tras la detección de varios drones no identificados en sus sistemas de radar sobre el espacio aérea del país, lo que ha provocado la activación de los protocolos de emergencia civil en varias regiones de los dos país, además de los destacamento de cazas rotatorios que la OTAN tiene desplegados en el Báltico.

Lituania ha activado una alerta roja en la capital, Vilna, obligando a miles de ciudadanos a buscar refugio mientras se evaluaba la presencia de un dron sospechoso procedente de Bielorrusia, según información difundida por medio locales como 15min, que señalaron además el traslado preventivo de las principales autoridades del país a refugios de seguridad durante la emergencia en plena tensión regional actual.

En Letonia, la alerta provocó la interrupción de la actividad escolar y algunas actividad comerciales en varias regiones del este del país y afectando a más de 260.000 residentes, según ha recogido la televisión pública LSM, que ha descrito escenas de pánico en centros educativos cercanos a la frontera con Rusia y Bielorrusia durante la emergencia.

Los sistemas de radar de ambos países detectaron varias trazas de radar no identificadas, lo que activó de inmediato los protocolos de defensa aérea y la coordinación con las fuerzas OTAN desplegadas en ambos países. Ninguno de los dos países ha dado datos concretos sobre el número de drones detectados por sus sistemas de radar.

Tras esa detección, la OTAN desplegó cazas de reacción rápida para investigar los objetos detectados en el espacio aéreo báltico, una medida habitual en este tipo de incidentes que afectan a países miembros en el flanco oriental. En algunos casos, incluso, los países han dado la orden a estos cazas para que abrieran fuego contra los drones no identificados para acabar con la posible amenaza.

Von der Leyen habla de las "amenazas de Rusia"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha vinculado las alertas aéreas con "amenazas públicas de Rusia", que también son "una amenaza a toda" la UE, y ha indicado que habrá una respuesta europea "con unidad y firmeza". "Las amenazas públicas de Rusia contra nuestros Estados bálticos son totalmente inaceptables. Que no quepa duda. Una amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra toda nuestra Unión", ha dicho.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha señalado que "Rusia y Bielorrusia son directamente responsables de los drones que ponen en peligro la vida y la seguridad de la población" en el flanco oriental de la OTAN, y prometió una respuesta por parte de la UE. "Europa responderá con unidad y firmeza", ha continuado Von der Leyen, que ha abogado por "una sólida defensa colectiva y una preparación constante a todos los niveles".